Frida Sofía confirmó la relación de Alejandra Guzmán con su ex pareja Christian Estrada

Frida Sofía finalmente confirmó ante las cámaras de televisión que su ex pareja Christian Estrada y su madre Alejandra Guzmán están teniendo una relación.

Él es Christian Estrada, el ex de Frida Sofia que ha sido relacionado con Alejandra Guzmán Diversos medios dicen que es el tercero en discordia.

En el programa Suelta la Sopa, Frida dijo "Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por esta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación. No es la primera vez que se mete con un ex, es horrible".

Aunque la influencer y modelo señaló que la relación de su madre y su ex no es el motivo principal del distanciamiento entre ambas "Lo que él tiene con mi mamá no es lo que me tiene separada de ella, esto simplemente me va a alejar más de mi madre".

Las declaraciones de Frida Sofía pueden ser sorpresivas ya que el propio Christian Estrada ya había emitido un comunicado por su cuenta Instagram oficial negando el romance con la legendaria rockera mexicana.

El cruel mensaje que le envió Frida Sofía a Alejandra Guzmán en el Día de las Madres Las redes sociales enloquecieron por la polémica dedicatoria

Estrada, modelo y actor, dijo “No tengo, ni tuve, ni tendré ninguna relación personal con la señora Alejandra Guzmán; a ella al igual que a ustedes les expreso todo mi respeto”. Estaremos atentos a cualquier actualización de la complicada relación madre e hija.

Te recomendamos en video