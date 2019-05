Silvia Pinal y Enrique Guzmán opinan sobre el cruel mensaje de Frida Sofía hacia su madre

Luego del escándalo que desató por el pleiro que tiene con Michelle Salas, Frida Sofía dejó claro que existe mucho más que reclamarle a su familia. Y es que el Día de las Madres, la joven de 27 años dedicó una cruel felicitación a su madre, que Frida Sofía revelara que se encuentra distanciada de Alejandra Guzmán, además que la cantante fue una madre, la cantante Alejandra Guzmán.

En su cuenta de Instagram, Frida le reclamó a su madre por haber estado ausente y dejarla sola. La imagen publicada muestra a una mujer soltando frases como "es tu culpa" o "no tengo tiempo para esto", sobre una niña. Sin decir más que "felicidades Ales", Frida demostró lo afectada que está por la situación familiar que vivió.

A post shared by ℱ𝓇𝒾𝒹𝒶 𝒮ℴ𝒻𝒾𝒶 𝒢 (@ifridag) on May 10, 2019 at 7:01am PDT

Al día siguiente, la joven compartió una imagen en la que "pedía perdón" a quienes lastimó y aseguró que cambiaría para bien. “Ayer me dormí llorando y hoy desperté con lágrimas en los ojos", comienza el mensaje y resalta, "he cargado mucho rencor, miedo, secretos y mentiras toda la vida, y mi comportamiento últimamente refleja lo dolida que está mi alma”. También escribió, “pido perdón a quien lastimé de una forma u otra, con o sin intención”. Además agradeció al público por haberle transmitido las ganas de “querer vivir”.

Durante su encuentro con la prensa en diferentes eventos, Doña Silvia Pinal y Enrique Guzmán, dieron su postura sobre lo que está sucediendo con su nieta Frida Sofía y mostraron su incomodidad ante los cuestionamientos de los reporteros.

Enrique Guzmán dejó claro que defiende a su nieta ya que la Guzmán también"tiene lo suyo". Además admitió que la entiende porque él también fue padre ausente debido a su separación de Silvia Pinal. Agregó que las cosas de familia las resuelve en persona y que, Frida Sofía ya era “demasiado grandecita” y puede opinar lo que se le de la gana.

A post shared by ℱ𝓇𝒾𝒹𝒶 𝒮ℴ𝒻𝒾𝒶 𝒢 (@ifridag) on Jun 18, 2014 at 3:30pm PDT

“¿Ya pidió disculpas?, ahorita voy a que me las pida a mí… No sé de dónde lo sacó Frida porque yo no sé de qué me están hablando. Las cosas de Alejandra pídanselas a Alejandra, yo no sé qué ha pasado con Frida, no la he visto, no sé si está aquí, en Estados Unidos, no sé nada de ella”.