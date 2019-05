Exnovio de Frida Sofía cuenta toda la verdad sobre su relación con Alejandra Guzmán

En los últimos días surgieron los rumores sobre un supuesto romance entre Alejandra Guzmán con el exnovio de su hija, Christian Estrada.

Los rumores surgieron luego que Frida Sofía arremetiera contra la cantante y confesara que tuvo una infancia muy difícil debido a la carrera de su mamá.

Además, Frida no felicitó a Alejandra el pasado Día de las Madres, y los medios comenzaron a especular que la mala relación de ambas se debían a un supuesto romance que la celebridad mantenía con el ex de su hija.

Sin embargo, ante los rumores, Christian Estrada, el hombre involucrado, ha decidido romper el silencio y a través de un comunicado publicado en sus redes reveló toda la verdad sobre el supuesto romance con su exsuegra.

“No tengo, ni tuve, ni tendré ninguna relación personal con la señora Alejandra Guzmán, a ella al igual que a ustedes les expreso todo mi respeto”, aclaró el joven.

Además, también explicó la razón por la que fue visto cerca de la cantante y su equipo de trabajo.

“Sobre mi estancia cerca del equipo de trabajo de La Guzmán la detallo, mis hermanos forman parte del crew, vivo en California y a quien no le gusta estar cerca de un equipo exitoso?”.

También aseguró que “sobre la señora Guzmán solo puedo decir mi experiencia con las pocas veces que la he visto, tiene mi admiración y respeto como madre, persona y como profesional. Sobre su hija, mi eterno cariño y gratitud por los excelentes momentos, de los malos no me acuerdo”.

Y aclaró que no desea tener fama de esta manera.

“Sobre mi persona, quiero que sepan esta fama no la quiero, no la busco, y no es mía, agradezco el interés de entrevistarme, pero no tengo nada más que compartirles”.

