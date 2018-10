¡Solidaria! Samantha Grey participó en carrera benéfica por los niños con cáncer

View this post on Instagram

Y pra los que me preguntan que fui a hacer a Quito! Bueno fui a los 5K de Los Ángelitos y solo hice 2,5K por culpa de @cevallosvaneza (no quiso acompañarme a la segunda vuelta) jajajaja pero fue hermoso compartir esa mañana con tanta gente comprometida con esta fuerte causa de estos bebés valientes guerreros del cancer! A la próxima vamos con la tía @tani_bermeo