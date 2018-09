Denise Quiñones se incorpora al elenco del musical teatral Mamma Mia en Puerto Rico

View this post on Instagram

Este próximo domingo durante la transmisión del programa #MiraQuienBaila a las 8:00pm será el estreno de nuestro nuevo comercial de Le’Dermis Moisture Effect. ¡No te lo pierdas!! 😊😊Recuerda.. yo usó Le’Dermis y tú ¿qúe usas? #Ledermis #MoistureEffect #SiempreBella #YoUsoLedermis