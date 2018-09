¡La increíble transformación de Kiara Liz Ortega! antes de ser Miss Universe Puerto Rico

View this post on Instagram

Elegance is the only beauty that never fades ✨ – Audrey Hepburn [1/3] Make Up Artist: @grisellemua @grisellerosarioproductions Hair Stylist: @edwinirizarrynyc 📸: @itayshaphoto Tanning: @tanningbeachhouse Stylist: @dash_armstrong Set/ Florals: @lee_annfeathers Skin Care: @collazomaria2015 #labellezarenace #muniversepr #MissRincón #MissPuertoRico #confidentlybeautiful #MissUniverse #KiaraLiz