Luis Gerado Méndez se comprometió con su pareja de la manera más romántica posible

View this post on Instagram

It’s a wrap! 3 months shooting. 3 different countries. Lots of new friends. Infinitely grateful. This is my happiness/sadness face as I say goodbye to these two. Working with you guys has brought a permanent smile on my face. Thanks to all producers, cast and crew for this dream job. #Italy #Canada #Monaco #MurderMystery @Netflix Se acabó! 3 meses de rodaje. 3 países. Muchos nuevos amigos. Infinitamente agradecido. Esta es mi cara de felicidad/tristeza del último día con estos 2. Trabajar con ellos ha sido una risa interminable. Gracias a todo el cast y crew! @netflixlat #MurderMystery