El tierno gesto de Scarleth Cárdenas con su pareja tras convertirse en reina del Festival de Olmué

La periodista Scarleth Cárdenas, formó parte del jurado del Festival del Huaso de Olmué 2018 en representación de la radio Bio Bio y también se convirtió en la Reina Huasa del certamen.

Este será el segundo reinado de la periodista, pues en 2016 obtuvo el de Reina Guachaca y el voto popular la eligió nuevamente, pese a no haber hecho campaña como las demás candidatas.

La periodista recibió un anillo como premio, sin embargo, a diferencia de las reinas anteriores, ella se lo regaló a su pareja Maribel Corcuera.

“Yo sé que ha habido otras reinas que han donado el anillo, para mí esto es demasiado importante. Tan lindo e importante es este momento que quiero… tengo tantas ganas de agradecer el cariño de la gente, que este anillo va por el amor que siento por mi familia ,va para Maribel”, dijo.

A través de Instagram agradeció el cariño del público. "Me tomé tan en serio la pega de Jurado del #FestivalOlmue2018 que no pude hacer campaña. Pero el cariño que he recibido es indescriptible. No sé si merezco tanto cariño y tanta felicidad. GRACIAS INFINITAS", escribió.

