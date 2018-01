Scarleth Cárdenas tras ser coronada como reina de Olmué: "Yo no necesito más premios. Necesito cariño y respeto"

GRACIAS a Olmué y su gente maravillosa! 💙 Gracias a mis trabajos @biobiochile @portavoz_noticias y @lacuartacom Me tomé tan en serio la pega de Jurado del #FestivalOlmue2018 que no pude hacer campaña. Pero el cariño que he recibido es indescriptible. No sé si merezco tanto cariño y tanta felicidad. GRACIAS INFINITAS

