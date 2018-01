¡Qué frío! El audaz look de Di Mondo en el Festival del Huaso de Olmué

9pm <<<Festival de Olmué>>> “Feeling baby blue/ Sientiendome bebé azul” #Olmué #BabyBlue #Vetements #AlexanderWang #OlmueTVN #DiMondo Thursday January.25.2018 #Santiago #Chile Beauty: @maccaforteza

A post shared by Di Mondo (@itsdimondosworld) on Jan 25, 2018 at 4:00pm PST