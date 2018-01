Kylie Jenner es vista en una famarcia y sí luce embarazada

@kyliejenner aún no ha dado a luz cómo se rumoró este fin de semana. La hermanita de @kimkardashian nunca estuvo en el hospital, más bien se fue de compras a una farmacia en Los Ángeles. 👼🏻•📸:Backgrid/The Grosby Group

A post shared by People en Español (@peopleenespanol) on Jan 16, 2018 at 9:16am PST