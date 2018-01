Kylie Jenner engordó 10 kilos por su embarazo y se siente desesperada

El embarazo de Kylie Jenner parece casi oficial, así lo han tomado los medios de comunicación y el público de la joven porque ella no ha hecho nada por contradecir lo que tanto se está diciendo.

Desde finales de septiembre Kylie no sube una fotografía de cuerpo completo. Esto es raro dado que la estrella se caracterizaba por sus sensuales fotografías, y nunca dudaba en presumir su trabajado físico.

Ahora, la menor de las Jenner está intentando huir de la prensa para mantener su embarazo o cualquier cosa que esté aconteciendo en su vida lo más privado posible.

Lamentablemente, por la fama que ella y su familia han granjeado es imposible que pueda mantener cualquier secreto en su vida. Las desventuras de una celebridad, dirían algunos.

Asimismo, la publicación de Hollywood Life ha informado que una fuente cercana a Kylie ha contado detalles de su embarazo. Comentó que le está costando trabajo a la joven de 20 años y que ha aumentado 10 kilos, mucho más de lo que esperaba cuando supo la noticia de que sería madre.

“Kylie ha estado luchando con los muchos kilos de más que ha aumentado durante las últimas semanas de su embarazo. Además de eso, la futura mamá se ha estado hinchando y acude a la comida basura muy a menudo, y parece que prácticamente ha renunciado a mantener una dieta saludable durante el embarazo" explica el medio.

También comentó que los antojos se han apoderado de Kylie y ha estado comiendo sin medirse. “Se está alimentando a base pasta, pizza y helado durante las últimas semanas”. Algo que jamás habríamos imaginado de la joven por la estricta dieta que llevaba en el pasado.

