Kylie Jenner es acosada por sus empleados y ya no puede más

Desde que la noticia de que Kylie Jenner podría estar embarazada salió a la luz, ha habido todo tipo de teorías y conspiraciones al respecto.

La última es que Kylie está pasando por un mal momento porque no puede confiar en nadie, al menos es lo que Kris Jenner, madre de la empresaria, reveló en el reallity show de su familia, donde aseguró, no pueden confiar en nadie.

"Me siento muy mal por Kylie porque siempre hay alguien tratando de sacar beneficio de una situación. Cuesta imaginar lo estresante que debe ser tener a alguien en tu casa tratando de sacar fotos que no debería sacar. Quieres poder confiar en las personas de las que te rodeas, pero lo cierto es que tenemos que estar alerta todo el tiempo, y resulta extremadamente molesto sentir que no puedes bajar la guardia ni siquiera en tu baño o en tu cuarto", explicó la matriarca.

En el episodio 14 de Keeping Up with The Kardashians, la joven llamó a su madre porque encontró a uno de sus empleados intentando tomarle fotos. Esta situación avivó los rumores del embarazo, pues en redes sociales afirmaron que quien logre captarla embarazada se llevará varios miles de dólares.

Kylie Jenner y sus problemas de peso

La publicación de Hollywood Life ha informado que una fuente cercana a Kylie ha contado detalles de su embarazo. Comentó que le está costando trabajo a la joven de 20 años y que ha aumentado 10 kilos, mucho más de lo que esperaba cuando supo la noticia de que sería madre.

