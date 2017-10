Este es el secreto de Gianluca Viacchi para mantenerse en forma No sólo se distingue por su baile, también tiene una creciente carrera como DJ.

Hablando de los orígenes de su sonido y del panorama de la música mundial, Gianluca Vacchi, celebridad viral y uno de los DJs más influyentes del mundo, dio un concierto en Barranquilla, Colombia, y habló con Metro sobre su vida, sus amigos y su reciente carrera como DJ.

¿Cómo se mantiene en forma Gianluca Viacchi ?

Tengo tres constantes: cuidado del cuerpo, cuidado de la mente y estudio de la música. Siempre hago deporte y por la mañana voy al sauna, eso me mantiene joven. Lo recomiendan por dos minutos y realmente se siente. Estudio como DJ seis horas al día y así encontré el sentido de mi vida: el sonido y difundir vibraciones positivas.

¿Se siente más cómodo como empresario o como DJ?

He tenido el privilegio de vivir dos vidas. Una, como emprendedor y otra en el mundo del espectáculo y estoy muy agradecido con eso. Comencé esta nueva vida en el mundo de la música a los 45 años. He tenido la fuerza y el coraje para hacer realidad estas dos vidas que no son fáciles de llevar, pero me siento muy bien haciendo ambas. Siendo Dj no necesito tener licencia así que me gusta dedicarme a la música. También he estudiado historia, filosofía y teología. El conocimiento es la conciencia. Ahora soy una persona más abierta, porque me gusta buscar el fondo de todo.

