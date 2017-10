El Internet insiste que Rihanna está "gorda" pero así es como los ha callado a todos La confianza que tiene Rihanna sobre su cuerpo es algo digno de aplaudirse. El slut shaming debe parar

Este año Rihanna se ha convertido en el blanco de críticas y burlas del Internet por haber subido de peso, dejando atrás el abdomen de acero con el que enamoró a todos. El bloguero Chris Spags aprovechó la discusión para escribir una entrada para el sitio web Barstool Sports, donde se atrevió a cuestionar si Rihanna iba a "poner en tendencia la gordura" y los "trajes de sumo". La intención de Spags quizá era simplemente ser gracioso pero terminó viéndose como un sujeto con poco criterio que sólo avergonzó el cuerpo de una mujer.

Por supuesto Rihanna siempre ha sido el ejemplo de una mujer confiada en su cuerpo, que no teme a exhibirlo en la forma que ella quiera y bien o mal, es su elección. El error está no sólo en señalar su "gordura" sino en esperar a que todo se deba a un embarazo, como lo escribió Spags.

Ahora, parece que los ataques hacia su físico no terminan pues también han comenzado a cuestionarla por usar ropas enormes o no glamorosas con "semejante cuerpo". Sí, primero la criticaron por usar ropa ajustada estando "gorda" y ahora dicen que está mal que use ropa voluminosa si tiene una figura envidiable.

tuesdays. A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Oct 10, 2017 at 7:44am PDT

Pero Rihanna ha demostrado que no le interesa lo que digan sobre ella pues está consciente de que el cuerpo cambia todos los días y que de ninguna manera puede ser la joven de 18 años que apenas salía de Barbados para hacer música en el mundo. La elección de su ropa no tiene razón alguna. La usa porque le gusta y ya.

Las plumas, el tul, los brillos y las lentejuelas de colores son los elementos favoritos de la cantante y Rihanna los usará sin importar lo extravagante y ostentoso. Hace unos meses la criticaron por aparecer en la premier de la película Valerian con un voluminoso vestido rojo. Por un lado, señalaban la forma en la que sus "enormes senos" sobresalían del escote y por otro, alegaban que seguramente estaba ocultando un embarazo.

"eyes up here" 💋 A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jul 24, 2017 at 2:22pm PDT

"En realidad, he tenido el placer de un tipo de cuerpo cambiante, donde un día puedo literalmente encajar en algo que es entallado, y luego al día siguiente o la próxima semana, necesito algo extra grande. Necesito enseñar un poco aquí y un corte alto para esconder esta parte, ¿entiendes? ", expresó la cantante de 29 años en The Cut durante el debut de su colección Fenty x Puma de 2018.

A diferencia de otras celebridades que intentan enmascarar la hinchazón o la subida de peso, Rihanna está abierta de mostrar con su cuerpo y el hecho de pensar lo que va a usar o no, es más por el hecho de mostrar su seguridad.

"Realmente presto atención todos los días cuando entro al armario sobre lo que funciona para mi cuerpo esa mañana", dice. "Siento que así es como todos deben ir en la moda, porque es algo individual·

La verdad incómoda es que, el mundo vigila las 24/7 los cuerpos, los guardarropas y el comportamiento de las mujeres y no faltan los que cuestionan "¿cuántas semanas (de embarazo) tienes? ¿adelgazaste? ¿engordaste? ¿hiciste ejercicio?".

"Creo que es importante asegurarse de que uses lo mejor para su cuerpo y esa es una forma de halagarte".