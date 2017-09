Así reaccionó Barack Obama luego de dejar a su hija Malia en la universidad Es un papá increíble.

Malia Obama es, luego de un año sabático, estudiante de Harvard. Hace meses cuando la prestigiosa universidad comenzó su ciclo escolar, Barack y Michelle Obama fueron noticia por acompañar a la joven en los dormitorios de la facultad en la que estudiará derecho.

En un evento reciente el ex mandatario estadounidense expresó que no pudo evitar sentirse muy emocionado luego de dejar a su jira mayor de una de las mejores universidades del mundo este verano. Dijo que para él fue muy difícil no llorar ante Malia.

"Para aquellos de nosotros que tienen hijas, simplemente sucede muy rápido. Dejé a Malia en la universidad, y le estaba diciendo a Joe y Jill [Biden] que era un poco como una cirugía de corazón abierto. no llorar delante de ella".

Dijo además que el Servicio Secreto tuvo que fingir que no escuchaba sus lamentos luego de dejar a su hija en el dormitorio:

"Pero en el camino de regreso, el Servicio Secreto estaba apagado, mirando hacia adelante, fingiendo que no me escuchaban mientras yo inhalaba y me soplaba la nariz".

No es la primera vez que Barack Obama se refiere a sus hijas como un padre orgulloso, así lo dijo: "De todo lo que he hecho en mi vida, estoy muy orgulloso de ser tu papá".