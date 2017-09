Belinda aclara si es una 'maestra del engaño' como lo afirmó Criss Angel

Esta semana las redes sociales explotaron con el pleito entre Belinda y Criss Angel. Después de meses de especulaciones, por fin se supo que la relación está más que fracturada y que llegó a su fin. Sí, sin importar que el ilusionista se haya tatuado el nombre de la cantante mexicana cerca del corazón.

Belinda dio una entrevista a Vanity Fair México en la que aclaró algunos de los malentendidos sobre su más reciente ruptura amorosa y el polémico ‘tweet’ de Maluma.

Se dijo tranquila y perfecta tras la ruptura con Criss Angel y fue muy directa, es una mujer íntegra a la que no le gusta hablar mal de la gente.

¡Maestra del engaño! Claro, no lo soy, él es el mago, yo soy cantante, más bien él es que hace los trucos, yo no tengo ni idea. Yo soy una mujer íntegra y no acostumbro hablar mal de nadie porque tengo estilo.