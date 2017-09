Con este tweet Belinda confirmó su ruptura con Criss Angel

Desde hace semanas que sabíamos del rompimiento de Belinda y Criss Angel (muchas señales nos lo dejaron saber). Sin embargo, hasta el día de ayer ninguno de los dos había negado o afirmado nada respecto a su situación sentimental actual (y sinceramente ya dudábamos que lo hicieran).

Pero, fue Belinda la que decidió romper el silencio y el día de ayer por fin posteó un mensaje en Twitter con el que deja claro que su relación con Criss Angel ya quedó en el pasado.

Este mensaje viene a cerrar la serie de acciones con el que Belinda había estado borrando a Criss de su vida. La más significativa, y notoria, se dio hace unas semanas, cuando la intérprete de 'Mi bella traición' eliminó de su cuenta de Instagram todas las fotografías que tenía con el ilusionista.

Ante las especulaciones de que terminó con Criss porque le fue infiel en diversas ocasiones, Belinda no ha aclarado nada.

Los fans de Belinda le han demostrado con mensajes su apoyo en este complicado momento.

(1/2) No tienes que dar explicaciones ni siquiera de tu carrera mi bella! No te dejes manipular, ni presionar y que nadie te haga sentir mal

No sabes la felicidad que me da leer eso, y no es egoismo, simplemente eso te estaba consumiendo! ya habrá tiempos mejores!!❤❤❤

— fatispop (@FathoNeta) September 11, 2017