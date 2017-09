Esta es la forma en la que Criss Angel se ¿vengó? de Belinda

El mismo el día que Belinda anunció su ruptura con Criss Angel (de manera indirecta en un tweet), él preparó una dulce ¿venganza?

Primero, Criss compartió en su sitio web un clip que muestra el 'detrás de escenas' del vídeo para la canción 'Báilalo' que grabó junto a Belinda el pasado mes de junio.

En el texto que acompaña el video se puede leer: “Echa un vistazo a la última creación de Criss Angel en este video 'detrás de escenas'. Un agradecimiento muy especial al Cirque Du Soleil”.

Pero, la parte 'controversial' aparece en una nota después del video que afirma: “Por desgracia, en este momento no hay fecha de lanzamiento, debido a problemas de licencia y derechos”.

Este es el clip:

Pero eso no fue todo. Criss también utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje bastante revelador.

No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior, debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a una verdadera maestra del engaño", se lee en la imágen.