Le recuerdan a Hassam cómo se burló con crueldad del físico de Sandra Reyes en un tuit

La protagonista de ‘Rigo’ y ‘Pedro el Escamoso’, Sandra Reyes, falleció en su casa por cáncer de seno a sus 49 años. Pero su enfermedad, que llevó de manera privada, no detuvo a la gente que la criticó por no estar “lo suficientemente arreglada” según los estándares de la televisión y la industria del entretenimiento, en sus últimos meses. Entre ellos, el comediante Hassam, quien aunque publicó el tuit el año pasado, sí se burló de su apariencia.

Este, en un tuit muy cruel que ahora la gente le saca, comparó a la actriz con el político y ex candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. Así, de manera misógina, puso una foto de Reyes en una de las escenas de la novela (ella y el resto del elenco hicieron tan buen trabajo que, por supuesto, han sido nominados al Emmy).

Así se refirió a Sandra Reyes:

“¿Por qué Gustavo Bolívar está apareciendo en novelas? Se supone que en campaña eso está prohibido”, se burló.

El chistecito “” le salió mal. Ahora la gente le recuerda lo que hizo. Una tuitera en la red social X dijo que ojalá no hiciera comentarios de ese tipo ahora que falleció la actriz, a quien él, y otros, con misoginia y crueldad atacaron de manera baja. Esto recuerda mucho lo que le pasó a Chadwick Boseman, protagonista de ‘Pantera Negra’, a quien le hicieron lo mismo en sus últimos días y murió de cáncer a sus 42 años.

Hassam reaccionó como se esperaba: de manera muy baja

Ante el reclamo de la tuitera, Hassam se puso a pelear y la señaló: “Sí me atormenta la ignorancia. Pero tranquila, no es su culpa”, respondió. Y ante alguien que le dijo que era un fracaso por Sábaos Felices, le llamo “Petardo” y también expuso la foto del individuo en cuestión burlándose de su físico otra vez.

“Es que ese físico es para c...garse de la risa, no es mi clpa”. A otro lo trató de “Bobazo” por ser de izquierda. Y así, el comediante señaló a quien se lo recordó.

“No sea tan rata como para usar algo que puse hace un año para parecer indignada”, le dijo a la mujer que le recordó esto y la trató de “oportunista”. Y otros le recuerdan que él tuvo cáncer. Sin embargo, el comediante dijo esto: “¿Quién dijo que el cáncer mejora a la gente? Estúpide”.

El comediante no se disculpa por lo que hizo y sigue atacando a quienes lo cuestionan. De hecho, explicó lo siguiente, ya que fue todo del año pasado:

“Es evidente que el intento de “chiste” no fuera gracioso para algunos, de hecho aunque lo nieguen tenían un parecido físico, a eso se refería lo que publiqué y expliqué hace un año, jamás lo hubiera dicho de saber que tenía problemas, pero obvio, aquí tratan de buscar atención como sea. Eso es aún más feo que un mal chiste”, se excusó.

Por ahora, sigue peleando con quienes le reclaman, insultándoles por su físico.