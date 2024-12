La conmovedora coincidencia del fallecimiento de Sandra Reyes y su papel en ‘Pedro el Escamoso’

La actriz Sandra Reyes, quien interpretó a Doña Aracely en ‘Rigo’ y a la doctora Paula de nuevo en ‘Pedro el Escamoso’ falleció a sus 49 años por causa de un cáncer de seno. Así lo confirmó su primo, Nicolás Reyes.

PUBLICIDAD

El deceso de la actriz ocurrió en su casa.

La intérprete fue muy querida por su autenticidad en sus papeles. Trabajó en grandes producciones también como ‘La mujer del presidente’ o ‘Tres Milagros’. También fue muy destacada por su profesionalismo.

Ahora bien: su muerte refleja mucho la de su personaje en una serie como la de ‘Pedro el Escamoso’, donde también tuvo un conmovedor adiós.

La coincidencia que une a Sandra Reyes y a la doctora Paula de ‘Pedro el Escamoso’

La doctora Paula también fallece de cáncer. Incluso Pedro va a su velorio. Se despiden en buenos términos: Paula es una mujer que ha aceptado su destino. De hecho, incluso tiene una fiesta de despedida. En medio de los capítulos, el gran amor del personaje reflexiona sobre su relación y sobre lo que vivieron. Es uno de los finales más dignos- y tristes- de un personaje tan querido.

De hecho, Paula misma dice que lo buscará en la otra vida, luego de que le comunica a Pedro su diagnóstico terminal.

“No estoy triste, porque yo amo la vida. He aprendido que no vale la pena el desgaste de sufrir por algo que uno no puede cambiar. Cuando me enfermé la primera vez, busqué apoyo de muchas formas, en filosofías y creencias distintas, como para poder entender por qué me estaba pasando algo tan dificíl. Lo primero que entendí es que tenía que cambiar el por qué como el para qué. Aún no lo tengo muy claro, pero sí encontré una última esperanza. Yo ya estuve en este planeta. Y voy a volver”, le dice terminante a su antiguo amor.

Esta es la conmovedora escena. Descanse en paz: