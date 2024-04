‘La Guzmán’: ¿ por qué eligen a actores colombianos para interpretar a cantantes mexicanos?

Aunque la serie biográfica de Alejandra Guzmán, ‘La Guzmán’, se lanzó en 2019, volvió a ser tendencia por su relanzamiento en 2024. Y la polémica volvió a estar servida: ¿por qué eligieron a una actriz colombiana como Majida Issa para darle vida a la leyenda mexicana?

Si bien ha generado polémica por la elección sobre otras aspirantes, en el caso de Issa, es claro: ella es una actriz muy talentosa. De las más talentosas de la región. Ya había interpretado a otra cantante icónica antes: Helenita Vargas, ‘La ronca de oro’, en una de las producciones más exitosas del Canal Caracol. Además de su amplio recorrido en series y películas.

Por otro lado, el productor Mauricio Barcelata dijo en ‘Sale el Sol’ que tenían el aval de la propia cantante. Incluso Majida afirmó que tenía el respaldo de ella a la hora de interpretarla.

“Se me sale el corazón de la dicha, estoy nerviosa, pero también muy contenta de que los mexicanos puedan ver no sólo a la Alejandra que está en los escenarios, sino a una mujer que ha pasado por tantas cosas. Antes de iniciar las grabaciones, ella estaba en gira por Estados Unidos, así que me fui a Los Ángeles y muy amablemente me recibió en el camerino. Ella me abrazó, yo muerta de la felicidad y de los nervios, y lo único que me dijo fue: pregúntame lo que sea”, afirmó.

Además, recalcó que no era imitarla: era un homenaje.

“Imitar a Alejandra es casi imposible, tiene tantas cosas en su voz, en su manera de hacer las cosas, cómo mueve las manos, cómo se expresa… es tan auténtica que es casi imposible porque es impredecible, ¡ella hace lo que quiere!”, expresó.

Asimismo, la cantante elogió al a colombiana por su trabajo.

Pero su caso no ha sido el único: hubo una polémica similar con Juan Gabriel.

Julián Román: las razones por las que interpretó a Juan Gabriel en ‘Hasta que te Conocí'

El talentoso actor y novio de la actriz Juliette Pardau fue toda una revelación al captar todo el histrionismo y poder del mexicano en escenario. Que por demás, dio el aval para que le interpretarla él, y vio llorando su propia serie antes de morir.

Eso sí, a diferencia de Majida, él nunca pudo conocerle, si bien este se vio toda la serie.

Y lo escogieron porque no encontraban a alguien en la edad ni con el registro actoral en México que se pareciera al ‘Divo de Juárez’.

“Estaba en la edad perfecta. El momento perfecto. No conseguían un actor muy parecido en lo físico”, expresó. Aunque al comienzo le hicieron mal ambiente. “Fue un poco rudo porque todo el mundo estaba pendiente, no me hablaban”, pero sorprendió a todos.

Increíblemente, el último capítulo, donde Juan Gabriel canta en Bellas Artes ‘Hasta que te Conocí', coincidió con el fallecimiento del artista.