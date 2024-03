¿Y el ‘man’ de Zumba que estuvo en el video de Luly Bossa? Bien: este es su imperio millonario

Beto Pérez, ex pareja de Luly Bossa tiene un imperio multimillonario por ser creador de Zumba

Mientras Luly Bossa ha pasado situaciones muy difíciles gracias al video sexual que publicaron de ella y Beto Gómez (fundador de Zumba) fundó un imperio multimillonario que se hizo popular en todo el planeta. Y ahora que la actriz pide ayuda para enterrar dignamente a su hijo Ángelo, muchos recuerdan cómo los hombres no tienen nada que perder cuando se trata de escándalos sexuales y videos filtrados, como pasó con Beto Pérez, su pareja de entonces.

Eso fue lo que pasó en 2001 al ‘La Negra Candela’ difundir el video de ambos. Beto en su momento fue señalado de difundir el video y él aclaró que no lo hizo. Hasta ayudó económicamente a Luly. Pero realmente no pagó los platos rotos: todos los señalamientos recayeron hacia la actriz, que no pudo trabajar como debiera por culpa de eso.

Beto se defendió: tal y como lo que pasó con Pamela Anderson y Tommy Lee y su video sexual, un amigo fue quien filtró el video y el resto es historia. A él lo acusan de haber fundado Zumba, el método de baile y ejercicio con eso (cosa que no es cierta) , pero en realidad, si bien a él no lo señalaron, sí tuvo que irse del país por años (no pudo salir de Estados Unidos, donde hacía trámites de residencia) y el escándalo lo exilió.

Ambos se reencontraron, pero ya hay comentarios en el Instagram del instructor sobre la muerte de Ángelo y lo culpan de que “no atendió a su hijo” (no es su hijo).

Qué hace ahora Beto Pérez, fundador de Zumba: este es su imperio multimillonario

Beto tuvo por su parte una infancia muy difícil y migró a Estados Unidos sin saber inglés. Eligió a un socio con el que compartía su precariedad, pero ya con la idea del método de baile y ejercicio que revolucionaría el mundo y ambos triunfaron.

Tiene actualmente a más de 15 millones de personas que practican su método en 180 países y que se distingue por sus colores fluorescentes en la ropa.

La fortuna de Beto no es nada despreciable: la compañía está valuada en más de 500 millones de dólares y ha colaborado con Hello Kitty y Crayola, así como con cosméticos.

Tiene un programa sobre su vida en Vix, y ha dado clases multitudinarias en todo el mundo. Y la idea comenzó por casualidad. “Mi foco siempre fue más ir hacia la alegría, gozar”, expresó para El País España.

La empresa ya tiene acuerdos con artistas famosos para ceder sus canciones y ellos incluso deben pedir permiso para usar zumba en sus letras. Así tienen desde Pitbull hasta Luis Fonsi.

Pérez sigue impartiendo sus clases en City Zero, su espacio en Florida, y en Instagram se hace llamar @zumbabeto, donde tiene 1,3 millones de seguidores y sigue impartiendo sus rutinas, aunque a veces disfrute de actividades como montar a caballo.