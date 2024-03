Culpan a fundador de Zumba y a ‘La Negra Candela’ de haberle arruinado la vida a Luly Bossa

Luly Bossa, aparte de su tragedia personal al perder a su hijo Ángelo de 19 años, tiene que también sufrir las críticas de gente sin corazón que le reclama por no tener plata para su funeral. Y de paso, muchos recuerdan a dos personas que impactaron negativamente en su vida, Graciela Torres, ‘La Negra Candela’ y Beto Gómez, fundador de Zumba, quien fue su pareja en el momento en que se difundió su video teniendo relaciones sexuales.

En 2001, Graciela Torres, ni corta ni perezosa, difundió el video de la pareja sin su consentimiento, causando varios daños morales y económicos a la actriz, que posteriormente contó cómo, aparte de ser señalada tuvo problemas en seguir adelante con su carrera. Ella contó que RCN no le daba trabajo desde ‘Las noches de Luciana’, transmitida en 2004, debido al escándalo, ya que por eso siempre la bajaban de los cástings.

Te recomendamos: Critican a Luly Bossa por no tener plata para funeral de Ángelo y la obligan a cerrar su Only Fans

Por otro lado, Beto Gómez, fundador de Zumba, afirmó que jamás difundió el video, ya que era un “hombre bueno”, y posteriormente la misma Luly reveló que le ayudó con algo de dinero. Sin embargo, mientras él se hacía un nombre como persona respetable en el fitness con su imperio de ejercicios, Bossa tenía problemas para mantenerse a flote.

Dice mucho de nosotros como sociedad que Luly Bossa tenga que pedir dinero a desconocidos para darle una sepultura digna a su hijo mientras la mujer que le destrozó la vida por un chisme, ha seguido su vida como si nada. — Catalina Arenas-Ortiz. (@LaMatriota) March 9, 2024

Es por eso que en un día tan duro para Luly, muchos recuerdan lo que hizo este (así no fuese a propósito) y sobre todo, lo que hizo ‘La Negra Candela’, quien tuvo que pagarle a la actriz por hacerle ese daño. Igual no la dejaron de señalar ni de burlarse.

Incluso a Ángelo le llegaron a hacer matoneo con ese episodio.

La Negra Candela se defendió en su momento de lo que le hizo a Luly Bossa

Graciela Torres afirmó que Bossa se llegó a aprovechar del escándalo. Eso, a pesar de haber difundido 15 segundos de imágenes del video aquél.

Ella afirmó en ‘Buen día Colombia’ que a pesar de haber desembolsado cerca de 85 millones de pesos debido a la demanda, que los periodistas nuevos eran ‘faciles de engañar’.

“Con el caso de Luly Bossa entendí que las nuevas generaciones de periodistas son muy fáciles de engañar. Porque nunca investigaron nada en las ruedas de prensa, no hacían contrapreguntas. Si hubieran investigado, se hubieran encontrado con una realidad que la conocemos los periodistas y compañeros”, expresó.

Lo triste sobre lo que está pasando con Luly Bossa es que ni Beto Pérez (el tipo que vendió el video por 12 millones de pesos y fundó Zumba Fitness con eso) ni La Negra Candela (que fue quien lo distribuyó y emitió por TV abierta) pagaron las consecuencias, todo lo sufrió Luly 😢 — YeOldeMusik (@YeOldeMusik) March 10, 2024

Además, dijo que ella terminó como la mala del paseo.

“Ella salió, hizo obra de teatro, hizo canción, libro o no sé qué. Pero yo resulté siendo la mala del paseo. Ella era la buena y la víctima, yo era la victimaria”, expresó.

Y se sintió muy orgullosa de su carrera.

“Me hace muy feliz saber que cimenté una carrera profesional, con mi trabajo y nada más. Podrán decir que soy una ‘tal por cual’, porque conté. Pero no podrán decir que soy deshonesta, que recibí plata, que me regalaron, que me acosté con no sé quién, porque no es cierto”, afirmó.

Luly en su momento afirmó haberla perdonado.