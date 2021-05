Luly Bossa es una de las actrices más comentadas de los últimos días. ¿No la querían contratar? Luly Bossa reveló la razón por la que estuvo 12 años lejos de RCN

Esto, debido a varias cosas, la primera de ellas es su salud, pues para nadie es un secreto que durante los últimos meses ha tenido varios problemas.

De la misma forma le ha sucedido a su hijo Ángelo, quien incluso pasó algunos días hospitalizado.

El joven tenía una molestia por la que tuvo que permanecer varios días en observación.

Aunque no tenía Coronavirus, sí tuvo que pasar por un procedimiento en el que drenaron líquido de su pulmón.

Finalmente, después de varios días en la clínica, le dieron salida completamente recuperado.

Sin embargo, días después, tanto él como la actriz se contagiaron de la COVID-19.

El diagnóstico de su hijo no fue complicado, no obstante ella sí tuvo que ser hospitalizada.

A la actriz le dio neumonía y así lo contó por medio de una publicación en su Instagram.

Allí, además comentó cómo iba siendo su recuperación y mejoría.

Pasados algunos días la actriz regresó a su casa y confirmó que poco a poco se iba sintiendo mucho mejor.

Ahora parece que está completamente recuperada y ha vuelto a hacer sus rutinas de ejercicios, y a recuperar su vida normal.

Además, actualmente hace parte de la producción Lala’s Spa.

Allí interpreta a la mamá de la protagonista, y ha sido muy halagada por ello.

Muchos se sorprendieron al verla en el canal RCN, pues llevaba años alejada del mismo.

Ahora, en medio de una entrevista con el personaje de Diva Rebecca, habló de las razones.

Durante 12 años no había podido trabajar en el canal, y no era porque no lo quisiera así.

La actriz afirmó que aunque presentó diferentes pruebas y casting, nunca quedaba.

Afirmó que al llegar a los últimos filtros, siempre sucedía algo que impedía su participación.

De hecho, confesó que los libretistas de varias producciones le decían que al llegar al último filtro con la persona en la presidencia del canal “la bajaban”.

“Seguía trabajando con Caracol y hacía mucho teatro pero en RCN me vetaron, yo sé porque cuando yo pasaba al filtro final a la persona que estaba en la presidencia me bajaban, lo sé porque los libretistas me lo decían, incluso personajes que escribían para mi”.

La actriz cree que la razón de esto fue porque en ese momento tenía una demanda en curso, y al canal no le agradaba eso.

Sin embargo, afirmó que no está segura de cuándo terminó el veto.

Actualmente las directivas del canal son otras y por eso ella se dio la oportunidad de participar en el casting para su personaje actual.

Finalmente parece que el problema que habría podido tener el canal con la actriz llegó a su fin y ahora ella sigue su carrera.

Por ahora sus fanáticos siguen pendientes de ella cada noche en Lala’s Spa.

Recordemos que…

Ángelo, el hijo de la actriz padece distrofia muscular de Duchenne, que es un trastorno hereditario.

Es una condición considerada “rara”, porque solo le da a uno de 3500 hombres, principalmente.

Consiste en la “debilidad muscular progresiva” y hasta el momento no tiene cura, pero puede ser tratada con terapias y medicamentos.

Por esta razón, él requiere ayuda para algunas funciones básicas, pues su movilidad es bastante limitada.

De hecho, la actriz ha sido tendencia en varias ocasiones por exigir atención adecuada para Ángelo en sus servicios de salud.