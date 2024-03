Quién es Miguel Melfi, presunto ‘mozo’ de Nataly Umaña y por qué es famoso

Nadie en Colombia sabía casi nada de Miguel Melfi hasta que se le vio más que cariñoso con Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’. De hecho, ya se ve cómo el esposo de la actriz habría borrado las fotos de ambos al este manifestar sus celos.

Pero ahora bien, ¿quién es el tercero en discordia de esta relación? ¿De este menage a trois? Melfi es un artista panameño que tiene 26 años y es muy querido y famoso en su país de origen. Tiene más de setecientos mil seguidores en Instagram, donde ya le andan diciendo “Claro Chío” y reclamándole por meterse con la esposa de otro (como si Nataly estuviera con él obligada).

Ahora bien, ¿qué es lo que lo hace famoso fuera de Panamá? ¿O incluso en su país? Estos han sido algunos logros artísticos de Melfi, que ya ha demostrado ampliamente su talento en involucrarse con mujeres casadas en realities.

Miguel Melfi: estos son sus logros y por qué es famoso

Es cantante, pero también ha sido presentador de realities como el ecuatoriano ‘En contacto’. Ganó otro llamado ‘El poder del amor’., transmitido en 2021. Ahí fue pareja de Andreína Melfi, coequipera y que ganó el programa con él. Claro, ya no están juntos.

Se afirma que este ‘la utilizó' y el joven artista respondió indignado que esto jamás pasó como se planteaba.

“Yo no la utilicé ni ella tampoco me utilizó a mí. Nosotros sí sentimos lo que sentimos allá. Eso es lo que a mí me molesta de muchos medios acá que han hablado de mí como que: ‘Ay, Miguel la utilizó, él solo quería ganar, solo era el dinero’. ¿Ellos estuvieron conmigo las veces que yo lloré con ella? ¿Estuvieron conmigo las veces que sufrí con ella? ¿Estuvieron conmigo las veces que estuve feliz con ella?”, replicó, hecho una furia.

El artista se define por el género de pop urbano. Comenzó en el reality Calle 7 y en la música se quiso arriesgar cuando estudiaba ingeniería comercial.