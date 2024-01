‘La Casa de Los Famosos’ Colombia confirma su primer participante extranjero ¿De quién se trata?

Finalmente se ha anunciado al sexto confirmado de ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia y se trata del panameño Miguel Melfi, quien se convierte en el tercer hombre en sumarse al reto que se estrenará muy pronto.

A la fecha se han confirmado tres hombres y tres mujeres a ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia como lo son las actrices Martha Isabel Bolaños y Diana Ángel, la creadora de contenido Natalia Segura Mena, mejor conocida en las rede sociales como ‘La Segura’. Mientras que por los hombres el carismático actor de ‘Rigo’ Sebastián Gutiérrez, el actor Julián Trujillo y ahora Miguel Melfi.

Es de recordar que Miguel Melfi viene de ‘El Poder Del Amor’ el cual es un reality show que se centra a modo de experimento social los romances e intimidad de un entorno latinoamericano que ganó el año 2021. Participan nueve chicos y chicas de diferentes países, en que se viven en televisión casos de enamoramiento, celos, y otro tipo de vivencias, por lo que esta experiencia promete encender muchas situaciones en ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia.

La confirmación del también cantante a ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia derivó en una ola de reacciones en las rede sociales entre quienes están de acuerdo y no con respecto a su incorporación al reality.

“Debería llamarse la casa de ‘y ese porque es que es famoso’”, “Famoso en su país y no está mal, lo que está mal es que aquí en Colombia no lo conoce nadie 😮 😮 ... “, “La casa de los desconocidos más bien” y “Se llama marketing gente. Así ven el programa en otros países también”, son algunas de las reacciones que destacan en el post de ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia.

Por otra parte, el concursante publicó por medio de su red social Instagram un especial agradecimiento a quienes desde ya manifestaron su apoyo ante la noticia de su incorporación a ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia.

“Si hay algo que la vida me ha enseñado es a correr tras mis sueños, a esforzarme y trabajar duro en silencio para esos momentos en donde se den las oportunidades saber aprovecharlas. Hoy ha sido un día lleno de emociones con la noticia de mi participación en La Casa de Los Famosos Colombia y no saben lo agradecido que estoy con todas las personas de distintos países que me han escrito para brindarme su apoyo❤️‍🔥”

— Miguel Melfi