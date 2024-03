¿Pilas, Nataly? Miguel Melfi fue acusado de ‘usar’ a su exnovia en otro reality para ganar

Más allá del gran contenido que da Karen Sevillano (que no hay duda que ganará el reality) de lo que se está hablando es de la ‘cachoniada’ horrorosa que le estaría pegando Nataly Umaña a su esposo Alejandro Estrada con Miguel Melfi. Quien por cierto ya ha tenido romances en otros realities que supuestamente fueron de provecho para él.

Porque lo que está recordando la gente en este momento es cómo Melfi, quien estuvo con la ecuatoriana Andreína Bravo en el reality ‘El poder del amor’, filmado en 2021 en Turquía, también la habría ‘usado’ para llevarse el premio mayor.

De hecho, ambos se llevaron 15 mil dólares. Y ahora que están en medio del romance con Nataly Umaña, algunos televidentes le cuestionan a Melfi que tal vez está repitiendo su estrategia. Porque apenas salieron del programa, ambos terminaron. Esto, a pesar de haber compartido escenario y otras cosas más.

Esto respondió Miguel Melfi cuando lo acusaron de haber usado a ex novia para ganar reality

En Mariela TV, el cantante panameño se defendió cuando le preguntaron por qué “había usado a Andreína”.

Este contra preguntó.

“¿Tú de verdad crees que yo utilicé a Andreina? Quiero que me seas sincera”, expresó, desafiante. Para luego negarlo todo.

“¡Obviamente no! (…) ¿Por qué piensan que la utilicé? ¿Qué tenía que haber hecho o a cuánto tenía que haber llegado la relación…? Porque podíamos llevar un año y le terminaba y decían: ‘¡La utilizaste! La utilizaste por un año y te aprovechaste…. Salió tal oportunidad y ¡eso es por Andreina!’. ¡Y las cosas no son así! Yo no la utilicé ni ella tampoco me utilizó a mí. Nosotros sí sentimos lo que sentimos allá. Eso es lo que a mí me molesta de muchos medios acá que han hablado de mí como que: ‘Ay, Miguel la utilizó, él solo quería ganar, solo era el dinero’. ¿Ellos estuvieron conmigo las veces que yo lloré con ella? ¿Estuvieron conmigo las veces que sufrí con ella? ¿Estuvieron conmigo las veces que estuve feliz con ella?”, preguntó furioso.

Para luego concluir: “Tratan de hacerme mi*rda con algo que ni siquiera saben y que me parece algo que es muy privado de una persona, que son sus sentimientos”.