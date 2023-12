“Llenaste mi vacío”: Epa Colombia presenta oficialmente a su hija

Daneidy Barrera, ‘Epa Colombia’, la ha pasado bastante mal en su embarazo. Hasta perdió la visión en un ojo. Pero hoy está orgullosa al presentar por fin a su hija.

Y era de esperarse que Epa la mostrara en sus redes sociales, sobre todo en su popular cuenta de Instagram.

“Les presento al amor más grande que Dios me dio. La amo como a nadie he amado, la espero con ansias. Llenaste mis vacíos, me curaste el alma”, puso ella, al mostrar el rostro de su hija, en ecografía, en sus historias de Instagram.

Ahora bien, no faltan las críticas ante una influencer tan polémica, que sin embargo ha ganado premios como empresaria.

“¡Los hijos no llenan vacíos! 🙄”, “Te mereces lo mejor, tienes cómo darle u hogar a un bebé y eso es hermoso ❤️”, “Lindo mensaje de vida 👏”; “La maternidad no es como la pintan 😢 es muy muy dura. No se debe romantizar 😵”, son algunos de los comentarios que le han dejado en redes.

Epa Colombia, lejos de ser la madre influencer perfecta que impera en redes

La influencer sí ha comentado lo duro que le ha dado el embarazo, los sufrimientos físicos que ha padecido y es muy abierta a la hora de no romantizar el embarazo ni la maternidad.

Que de hecho es lo que suelen hacer muchas influencers, obviando el hecho de que tienen ayuda, lo que muchas mujeres en Latam no tienen (y muchas son madres cabeza de familia, lo que aumenta su carga y responsabilidad familiar), de que cuentan con medios para contar con esa ayuda y muchas veces con un papá que también se hace cargo (no que resuelve, que ayuda).

Epa se instala en la tendencia donde muchas madres ya no ostentan lo que “deben ser” sino lo que son. Tendencia que resume desde hace años la película “Malas Madres”, protagonizada por Mila Kunis.