Estas famosas fueron señaladas como “malas madres” pero dieron una lección sobre dejar de juzgar maternidades ajenas

Ser mamá es un trabajo lleno de miedos y preocupaciones que comienza incluso desde el momento en que se confirma el embarazo. Pero sin importar que cada una hace lo mejor que puede, algunas personas sólo se dedican a criticar desde fuera.

Las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo que por un lado nos permiten conectar con quienes tienen experiencias similares y potr otro, son una catapulta a tener más presión encima.

Es así como las famosas que han sido señaladas de “malas madres” no se han quedado calladas, dando lecciones sobe dejar de juzgar maternidades ajenas.

Claudia Álvarez

Claudia Álvarez es una de las actrices mexicanas más queridas de las redes sociales sin embargo, recientemente se convirtió en blanco de críticas por haber viajado sin sus mellizos.

La actriz se fue de vacaciones a un crucero de Disney con su esposo Billy y su hija Kira pero debido a que sus bebés son aún muy pequeños y le preocupa exponerlos al COVID-19, no pudo llevarlos.

“Disney Wish lo máximo vivirlo con ustedes!!! Ya quiero q Billy y Clio sean más grandecitos para poder venir toda la familia!!!”, se lee en la publicación que desató las críticas.

“Qué bien que la pasen maravilloso pero tienes dos bebes muy pequeños como para abandonarlos así por unas vacaciones”. “Dejar a tus hijos por ir a divertirte sólo con uno de ellos… pues qué bueno que no te enfermes y nunca les llegues a faltar por vacacionar sin ellos. Bendiciones”, comentaron algunos.

Claudia retomó uno de los mensajes que le llegó para recordarle a sus seguidores que no tienen por qué juzgar. “Qué padre que ustedes no se puedan despegar ni un segundo de sus hijos. Yo respeto si no te has quitado culpas como mamá, si piensas que eres mejor por dejar de hacer cosas para estar al 100 con ellos, pero también está padre que ustedes respeten”, puntualizó.

Y agregó: “Si me dejan darles un consejo, hagan lo que ustedes piensen que es lo mejor para ustedes y su familia”.

Sherlyn

Sherlyn ha compartido con sus fans la felicidad que le trajo su hijo André sin embargo, es común leer comentarios que cuestionan la forma en la que lo está criando. En varias ocasiones ha sido señalada por “descuidada” pero ella no se ha dejado.

En una ocasión, la actriz publicó que André tenía una herida en el rostro, luego de que su perrita Neni lo mordiera. Esto generó gran polémica pues muchos le dijeron que era muy irresponsable de su parte dejar al bebé solo con la mascota.

“Llegaron muchos comentarios diciéndome cosas como: ‘Tienes que dormir a la perra’, ‘Es necesario que la regales’, ‘No cuidas a tu hijo’, ‘Quieres más a tu perro que al bebé’, ‘Eres una mala mamá’, ‘Eres irresponsable’. Y si el decir que un niño tiene la capacidad de aprender cosas que un animal no puede, me hace mala mamá, les tengo noticias soy la peor”, señaló la famosa.

Sherlyn también ha sido criticada por ser madre soltera. “Cambiemos el discurso. Somos un gran número de mamás solteras que sacamos adelante a nuestros hijos, en ambientes de amor, respeto y que son niños felices porque se sienten seguros, amados y saben que son todo para nosotras”, dijo en una ocasión.

Zuria Vega

Zuria Vega Instagram

La actriz se ha esforzado por ejercer una crianza libre y respetuosa con sus hijos Lúa y Luka, de modo que ccuando crrezcan, puedan defender su propia identidad.

En 2020, la actriz comenzó a ser muy criticada luego de que su esposo compartiera una fotografía de su hijo usando un vestido. “Este güey de 1 año tiene más seguridad que muchos compas de 40 que conozco”, escribió el actor al pie de la imagen.

En medio de la oleada de cuestionamientos, Zuria defendió:

“En mi casa no existen los roles, mis hijos ven que mamá y papá trabajan por igual y proveen a la par. Además, si mi hijo quisiera ponerse los vestidos de princesa de su hermana, pues lo hace y está bien. En mi familia no se va a juzgar a un niño de dos años porque use un vestido, lo cual, en cualquier otro hogar, puede ser una triste realidad”.