“Qué difícil es ser mamá” Epa Colombia reveló las situaciones que afronta en su día a día tras quedar embarazada

Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, se ha convertido en una figura muy influyente en las redes sociales en los últimos años. Con su personalidad única y su autenticidad, ha logrado captar la atención de millones de seguidores.

Antes de convertirse en una exitosa influencer, Daneidy trabajaba vendiendo productos de belleza y maquillaje. Sin embargo, fue a través de las redes sociales donde encontró su verdadera pasión y su camino hacia el éxito.

Lo que realmente destaca de Epa Colombia es su estilo directo y sin filtros. Ella habla con sinceridad y no tiene miedo de decir lo que piensa. Esto ha resonado con su audiencia, ya que la ven como alguien auténtica y real.

Actualmente, la reconocida Epa Colombia está en el quinto mes de gestación. Pero no ha sido tan tranquilo lo que ha tenido que pasar y la empresaria de productos capilares se confesó en sus redes sobre la situación que ha vivido en este proceso de embarazo.

“Cinco [meses], pero ha sido muy difícil. Me han dicho que soy superquejumbrosa, blandengue, débil. Eso es muy difícil… Ya está que me sale barriga, la piel se me estiró, había estado superagotada, no había querido caminar, me cansaba en la esquina. Ya me está saliendo barriga y tú no lo creías [risas]”.

En la reciente entrevista que concedió a un reconocido medio de comunicación, la empresaria e influencer reveló: “Yo nunca tuve relaciones con un hombre, no puedo tener mi bebé natural, tiene que ser por cesárea… Estoy muy agradecida con Dios por colocarlo en mi camino (al doctor) porque soy supermiedosa, no me gusta que nadie me esté mirando”.

Según ha contado en otras oportunidades, ‘Epa Colombia’ y Karol Samanta eligieron al donante, los rasgos y nacionalidad. Además, confesó que todo el proceso las llevó a gastar varios millones de pesos para que tuvieran la seguridad de poder quedar embarazada.