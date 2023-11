“Bien barata”: revelan que Clara Chía se ponía ropa de Shakira y le habría robado lujosa joya

Esta historia de Shakira y Piqué, en plena época de ‘cacho’ con Clara Chía, y aunque ha pasado más de un año de la separación, tiene todavía varias cosas que le destapen. Una de ellas, es cómo Clara Chía se ponía la ropa de Shakira y hasta le habría robado lujosa joya. Esto se reveló en el programa ‘Chisme No Like’, comandado por el periodista argentino Javier Ceriani.

Es que no solamente se comía ni a la mermelada que nunca usó, ni solamente a Piqué. Al parecer, tal y como reveló el programa, estaba usando las pertenencias de la cantante y quien le vino con el cuento fue Lili Melgar, quien también le informó a Shakira de la infidelidad de Piqué con Clara Chía.

Así fue como lo contaron en el programa:

“Fue ella la que le reveló a Shakira los disturbios y desastres que sucedían en su casa mientras la colombiana se encontraba de viaje. Supuestamente fue Lili Melgar la que alertó a Shakira de la mermelada que faltaba y fue quien, además, encontró ropa de ‘Shaki’ usada por Clara Chía”, contaron en el programa de chismes.

Pero lo grave no es solo ponerse el armario (que en plata blanca a Clara Chía le ha ido como los perros en misa en esas crueles comparaciones que le han hecho por más de un año con la colombiana) de la cantante. Es que se habría apoderado de un anillo especialmente hecho para Shakira.

“También le alertó cuando la amante de su marido usaba sus perfumes e incluso se sabe que se le perdió una joya de valor: un anillo de diseñador hecho exclusivamente para la cantante. La propia artista más tarde se lo vio puesto a Clara Chía, era un anillo de mariposa. Fue ahí cuando Lili le contó todo”, expresaron.

A Shakira le sobra estilo: fue y devoró con su atuendo en juicio contra Hacienda y trolleó a la prensa española

Con un imponente traje rosa que invitaba a la conciliación, Shakira no quiso darles el circo que tanto querían los medios españoles (familia, hoy no se come). Simplemente, afirmó que por petición de sus hijos quería salir de este problema, disfrutar de su futuro y dejar todo su episodio español en el pasado.

Literalmente “cuanto es que es”, y aceptó los cargos, para hacerse cargo de su responsabilidad y no darles más pan y circo a los medios a nivel mundial.

Ahora bien, muchos españoles indignados la tildan de “delincuente”. Pero reputadas periodistas como Pilar Eyre, autora de libros de la realeza española, la defienden y acusan que hay mucho machismo contra la cantante.