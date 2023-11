The Crown: así insinúa la serie que la muerte de Diana sí la ‘planeó’ la familia real

En The Crown, temporada 6, se aborda la muerte de la princesa Diana de Gales y si bien, muy a su estilo, se trata de manera contenida, la misma serie ya planteaba que los responsables habrían sido los mismos Windsor, la familia real británica.

Esto se ve en el segundo capítulo de la temporada inmediatamente anterior, cuando Diana está escribiendo su autobiografía con el periodista Andrew Morton, comienza a ser perseguida. Tanto ella, como su amigo médico James Colhurst (facilitador entre ella y el comunicador) y el mismo escritor.

En el episodio se ve claramente cuando Diana sale a conducir y de repente, le fallan los frenos. Esto, después de que el príncipe Felipe le advierte que la familia sabe que ella está escribiendo el libro. El momento es angustioso, pero al final, Diana logra controlar el vehículo.

NOOO DIANA NO VAYAS A PARIS NOOOO 😭 #TheCrown pic.twitter.com/ePLfN9hlTe — Gisselle (@giss_chirpy3) November 17, 2023

Ahora bien, si las investigaciones oficiales y el relato oficial afirman que la familia real británica nunca tuvo nada que ver...

¿Por qué entonces poner en la serie algo como esto, por más ficción que sea, cuando durante temporadas fueron tan cuidadosos con los hechos para no molestar tanto a la familia real británica?

Esas son las dudas que deja la muerte de Diana, que (si no se ha visto la última temporada no siga) muere para el tercer capítulo de la primera parte de la temporada final.

Por qué se sigue sospechando que la familia real tuvo algo que ver con la muerte de Diana

Las preguntas sobre lo que pasó en el Túnel del Alma en 1997 todavía resuenan: el por qué no hubo cámara que captara al vehículo al recorrer París. Por qué se tardaron tanto en ayudar a la princesa. Entre otras dudas.

“Al mundo entero le costó aceptar que la princesa de Gales murió en un accidente mundano”, decía el jefe de la brigada criminal a cargo del caso. Pero Mohamed Al Fayed, que queda muy mal parado en esta sexta temporada de The Crown, culpó siempre a Felipe de Edimburgo.

Según él, esto le dijo Diana alguna vez: “Si me pasa algo a mí, puedes estar seguro de que el príncipe Felipe, ayudado por la inteligencia británica, es el culpable”.

Acorde a Al Fayed, ella estaba embarazada y se iba a casar con su hijo Dodi. En la serie se ve (alerta spoilers otra vez) que ella lo rechaza. Pero por años circuló la teoría de que era intolerable que Diana diese a sus hijos un hermanastro de origen musulman.

Y por supuesto, hay otras teorías de que Diana sabía más de lo que le convenía.

Por supuesto, el juez Scott Baker desestimó estas teorías en 2008:

“No hay pruebas de que el Duque de Edimburgo ordenarala ejecución de Diana y tampoco hay pruebas de que losservicios de inteligencia o cualquier otra agencia del Gobierno la organizara”.

Henri Paul conducía ebrio esa noche, además, aludió el jurado de ese entonces, los ocupantes no tenían puesto el cinturón de seguridad.

Pero ahí hay otra teoría: la mecánica del auto fue alterada, como se mostró con Diana en el segundo capítulo de la temporada cinco. Y otros testigos vieron una luz muy brillante al vehículo dirigirse al túnel.

También se dice que otro coche estuvo involucrado, y el único sobreviviente de la tragedia, Trevor Rees- Jones, confirmó que sí los seguía este auto.

Pero él no recuerda absolutamente nada más, y así lo mencionó en su libro ‘The Bodyguard’s Story: Diana, the Crash, and the Sole Survivor’.