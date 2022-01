Aseguran que Diana de Gales se ha convertido en el talismán de Elizabeth Debicki quien es ahora embajadora de Dior The Crown

Cada vez es más evidente la especial conexión que hay entre Diana de Gales y Elizabeth Debicki, pues más allá de que la actriz se convierta en referencia tras su protagonización para ‘The Crown’, ahora su vida toma otro giro al ser nombrada como embajadora de Dior.

Todo ello ha llegado a la conclusión de que entre ambas figuras hay muchas similitudes dignas de admirar, pues mientras en vida Lady Di fue capaz de lucir los más variados y elegantes trajes de esa prestigiosa marca, esta afamada actriz también, tanto que más allá de ser muchas veces imagen de algunas colecciones ahora se consolida al ser un ícono de ella.

Con esto, la fanaticada celebra que esto no solo se trate de algo netamente comercial, sino también del especial nexo y similitud que existe entre estas dos mujeres que además son ejemplo de entrega, pasión, pero sobre todo belleza y glamour en su máxima expresión.

Hasta ahora se conoció que Elizabeth Debicki será imagen del llamado Universo Rose de Dior, que no es más que el lanzamiento de una exclusiva línea de joyería creada por Victoire de Casetllane para esta firma francesa que cuenta con cuatro líneas de lujo en el que las rosas tendrán un especial protagonismo y que además envían un mensaje de pluralidad y femineidad en el mundo.

A criterio de la diseñadora y portavoces de la marca Debicki será parte de este especial nombramiento, ya que consideran que ella es una casi reencarnación de la llamada “Princesa de corazones”, pues pese a que aún no se ha estrenado la quinta temporada de ‘The Crown’ en donde demostrará su potencial y especial parecido con esta emblemática mujer, ella es hasta ahora considerada una de las mejores intérpretes de este notable personaje de la realeza.

Y es que más allá de su rol esta joven actriz siempre se ha caracterizado por lucir dentro y fuera de las cámaras trajes ochenteros, románticos y con un muy marcado porte de royal al igual que lo hacía Lady Di para todas sus actividades y paseos repletos de cotidianidad.

Este impacto impulsó este reconocimiento que Dior le está otorgando a esta figura de Hollywood que desde siempre se ha destacado por su seriedad, entrega, así como versitilidad, pues no tiene miedo a asumir ningún tipo de rol, siempre y cuando éste genere un impacto, deje un mensaje o posea argumentos bien manejados para la audiencia.

Pero no hay que desestimar que esta prestigiosa marca hizo una exhaustiva investigación sobre esta chica que además gusta de apoyar causas nobles y por sobre todas las circunstancias no deja de derrochar elegancia a su paso. Su estilizada figura, altura y buen gusto al seleccionar las mejores piezas de colección, también les permitieron diseñar esta línea que guarda una especial sutileza que ella suele transmitir siempre.

Por eso, no cabe duda que ha sido una de las mejores elecciones para Dior, pues no pudieron encontrar una mejor embajadora que ella, solo basta ver si logrará imponer piezas como la Lady Dior que resultó del efecto Diana, que no es otra cosa que un bolso acolchado con asa superior y que está finamente decorado con letras metálicas.