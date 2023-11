A 38 años de la tragedia de Armero, el camposanto tiene testimonios en común: muchos afirman que han sentido espíritus que gritan, o que siguen repitiendo la tragedia una y otra vez, como en la noche que murieron el 13 de noviembre de 1985.

De hecho, en varios testimonios de canales paranormales como el de Howard Gutiérrez o en la exploración que hizo alguna vez el Cartel Paranormal de ‘La Mega’, así como la de ‘Ellos están aquí’, programa de RCN, se pueden ver testimonios de personas que sienten o ven espíritus que tratan de escapar, que gritan o que simplemente no han cumplido con su labor.

Incluso al locutor Dani Trespalacios lo ‘poseyó' el supuesto espíritu del celador del hospital en la incursión hacia el camposanto del ‘Cartel Paranormal’, el espíritu lo hizo afirmando que no había cumplido su misión.

Y en aquel lugar también se han oído risas de niños, entre otros testimonios que incluyen luces en la carretera, manos, e incluso pedidos de auxilio.

Hay que recordar, según varios testimonios de rescatistas y sobrevivientes, que las muertes de muchos fueron espantosas. Gente que quedó partida en pedazos, otra enterrada en lodo caliente y gente que agonizó por días antes que la rescataran.

Esto, en una tragedia natural que mató a más de 30 mil habitantes.

El lugar, donde se encuentra la tumba de la Niña Omaira, sin embargo, ha sido profanado a pesar de todo. Pero quienes van allí coinciden en que la energía es tan densa, que terminan drenados.

Ahora bien, ¿por qué en lugares donde sucedieron tragedias como esta se ven o sienten espíritus que la repiten años después de su fallecimiento?

Fantasmas de Armero: por qué siguen vagando los espíritus que murieron allí luego de la tragedia

A propósito, el médium Mikel Lizarralde le explica a NUEVA MUJER COLOMBIA porqué pasa esto.

“Tú mueres con tu caracter, personalidad y el cómo has vivido va a marcar cómo mueres. Entonces, uno muere con su estado de conciencia entonces uno muere con su estado de conciencia, pero puedes evolucionar. No hay una clave de repetición, pero cuando un espíritu se presenta y me muestra que murió de cirrosis y yo siento ese dolor, ese olor. Él ya no sufre por eso, sino que trata de explicar quién es y cómo murio, para que sepas realmente de quien se trata”, afirma.

“Esto, porque hay otras energías y otros espíritus que pueden venir. Así que se muestra de cierta manera y los mediums damos evidenica de quiénes son para aclarar con quiénes hablamos. Ahora, muchas veces no están doloridos y arrugados, se van transformando”, añade.

“Pero lo del inicio es una prueba evidencial. Ahora, lo de la repetición ocurre en un lugar con una carga emocional muy fuerte. Eso deja una impronta en ese lugar, pero no es el espíritu en sí, es la impregnación y es una de las claves para diferenciar si hay espíritus que no van a la luz directamente y no encuentran el camino y hay que ayudarlos”.

“A menudo, cuando las personas dicen que han visto un espíritu o a alguien enganchado se trata de la impregnación de una huella energética que ha quedado en el lugar de la tragedia y es como un gif que se repite”, explica Lizarralde.

“Y algunos espíritus no van a la luz porque no se han dado cuenta de que han muerto, o bien porque murieron súbita y trágicamente o porque sienten que aún tienen que estar aquí o porque no quieren ir a la luz, pero todos no lo hacen de la misma manera, pero creo que el amor y la compasión solucionan todo”, concluye.