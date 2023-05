Howard Gutiérrez: contando las historias más aterradoras de Bogotá

‘Conexión Enigma’, según el testimonio del estudiante de periodismo Howard Gutiérrez, es un ser inmortal que se encontró en una madrugada tenebrosa, como tantas en Bogotá, que lo impulsó a recopilar los testimonios más impactantes de experiencias paranormales de los colombianos.

Estas, más un concienzudo trabajo de investigación histórica e inmersión lo han convertido en el creador de uno de los canales paranormales de YouTube más vistos en Colombia.

Espíritus encadenados en Transmilenio, demonios indígenas que custodian los tesoros del Museo del Oro, espíritus de mujeres chibchas atormentando a gente en el Tunal, o los espíritus de Galán, Kopp y las hermanas Bodmer defendiendo a una chica autista de una secta en el Cementerio Central, son algunos de los increíbles relatos que se pueden ver en su canal y en el libro que acaba de lanzar y lleva su nombre, esta vez enfocado en Bogotá.

NUEVA MUJER habló con Gutiérrez sobre el libro y cómo lo paranormal para muchos es una realidad cotidiana en la ciudad.

¿Cómo fue el proceso de elección de las historias?

El proceso de elegir las historias fue relativamente sencillo, ya que tenía claro que quería mostrar historias de lugares cotidianos, pero que no se nombran normalmente en este mundo del misterio. Lugares donde las personas no se imaginan que existen estas historias paranormales. De hecho, se quedaron por fuera muchas historias que espero poder contarlas en otro libro.

¿Qué representan para ti la multiplicidad de historias de terror, pero que también traen algún tipo de esperanza, como la de los 21 niños del Agustiniano que supuestamente ayudaron a otro niño a trascender?

Procuro no involucrar mis creencias personales en los relatos o vivencias de otras personas. Siento que sería grosero de mi parte porque en este mundo de lo paranormal no existe una verdad absoluta. Yo escucho, transcribo, pregunto y vuelvo a preguntar. Nada más. Ese es el inconveniente de las investigaciones paranormales actuales.

No tenemos cómo probarlas así existan personas que creen que sí y lo hacen con cámaras, sensores, grabadoras de voz, etc. Eso hace parte de una pista o suposición del caso, pero no lo resuelve. Si el misterio es verdadero, difícilmente llegarás a resolverlo.

Al final, se están utilizando personas con habilidades diferentes, o dones, quienes dicen poder comunicarse con ese más allá y nos dan respuestas de su contacto. Pero esto sigue siendo una pista, no una conclusión. Y entiendo que en Colombia estamos en pañales con el tema, hace falta más investigación y recursos porque investigar con todos esos elementos no es económico.

Entonces, yo logro comprender que cada aparición, fantasma, demonio o ángel que se le aparece a cierta persona, va muy relacionado a sus creencias religiosas y valores sociales ¿Eso esta mal? No, es lo más lógico que así suceda. Venimos a este mundo a vivir sin las reglas del juego claras. Basamos todo en unas normas establecidas y ajustamos como sea aquel mundo inexplicable, o experiencias paranormales, a estas normas establecidas.

Lo más probable es que el tema paranormal o sobrenatural se escape de una forma abismal a nuestra forma de vivir la vida. No tenemos palabras creadas para esos fenómenos y por eso los clasificamos en nuestras creencias personales.

Otra cosa que me sorprende es tu propia historia. ¿Quién crees que fue el sujeto que te impulsó a hacer esto?

El Señor Conexión Enigma tiene su aparición en distintos momentos de mi vida. He buscado respuestas en varias personas y aun no logro cerrar este evento. Lo que tengo que decir es que el tema se vuelve más enredado y misterioso con el transcurrir de los años. Algunas videntes conocidas para mí y que no se conocen entre sí, han dicho que a mí me acompaña un ser con dichas características.

Una de ellas dice que es malo, y las otras dos me dicen que es bueno. Recuerdo mucho a doña Nelly, una mujer que me enseñó mucho del mundo esotérico, quien al conocerme en el barrio Santa Isabel de Bogotá, me dijo que yo siempre estaba acompañado de un ser alto y vestido de negro.

¿Será él? Obviamente dejé el tema ahí porque para mí, aquella madrugada en el centro de Bogotá cuando yo hablé con este señor, yo lo vi como una persona normal, viva. Pero eso lo contaré después si es necesario.

En las historias hay entes de nuestra cosmología indígena. ¿Qué indica esto para ti en el sentido de que no sólo existen criaturas como “Dios” o el “Diablo”?

Creo que parte de la memoria histórica del ser humano relacionada a mitología, leyendas y demás, tienen algo de sinceridad en su núcleo. Es decir que, aunque a nosotros se nos venda la idea de que eran mitos muy viejos con los que se asustaban a los niños o con los que se dejaban moralejas para los adolescentes y adultos, algo de verdad tenían.

Una investigación de J.J Benítez en Tassili, en el sur de Argelia, uno de los lugares donde se hablan dialectos derivados del bereber antiguo, lo muestra. Al investigar pinturas rupestres de gran antigüedad y las cuales nos muestran seres con escafandra, o trajes similares a los de un astronauta de nuestra época, afirma que estas tribus no pudieron pintarlas o tallarlas solo con imaginarlas.

Tuvieron que haberlas visto, tener contacto con ellas para luego plasmarlas en las rocas. Claro, las personas sacan sus conclusiones y los antropólogos, geólogos, los clasifican bajo criterios distintos. Sin embargo, en la antigüedad se esconden misterios y datos perdidos. Creo que algo similar pasó en nuestro territorio colombiano.

¿Por qué solo Bogotá cuando tienes tantos relatos de otras partes e incluso mitos y leyendas?

Estoy llegando a las cuatro mil historias y es muy difícil elegir qué aparecerá en un libro. Al final es un libro corto para tantas historias. Se enfocó en Bogotá porque, así como ocurrió con el canal de YouTube, fue en esta ciudad donde se acogió por primera vez mi trabajo. La idea es poder continuar compartiendo en próximos libros historias de otras partes de Colombia.

En todo este recorrido, aparte del ser que te impulsó a escribir, ¿te ha pasado algo fuera de lo común por hacer esto?

Me han pasado y me siguen pasando cosas extrañas y cabe aclarar que lo que me pasa a mí le puede pasar a cualquier persona. Resulta que me he enterado, y no es la primera vez que pasa, de algunos trabajos de brujería que me han puesto.

Me envían fotos con los amarres, alguna foto que sacan de mis redes, velas y un sinfín de cosas. Eso por mencionar lo suave. La advertencia siempre es la misma “Que deje de hacer mi trabajo” “Que me salga mal …X cosas” Pero como yo estoy dispuesto a demostrar que existirá Conexión Enigma y el misterio colombiano incluso después de mi muerte, no logran su cometido.

Protejo mi energía, la de mi hogar, con ayuda de gente dura en esto y no me dejo sugestionar por lo que me envían. Ya que esa es la forma en la que trabajan dichos brujos o brujas. Te muestran el trabajo para que tu mente te debilite.

Podría contar varias experiencias paranormales propias, pero me extendería demasiado.

¿Te han tratado de hacer algo por hacer lo que haces?

Para nadie es un secreto que el tema paranormal en Colombia mueve mucho. Para algunos grupos o personas les representa rentas económicas muy grandes (y no está mal). Pero cuando ellos no quieren que otros surjan, trabajando en el tema paranormal, es donde comienzan los insultos, las zancadillas, las amenazas. Por supuesto que la gran mayoría de personas son amables y te dan consejos, pero como en todo existe el bien y el mal.

Las amenazas llegaron a tal punto que me enviaban fotos del exterior de la casa donde vivía. Dejaban mensajes fuertes, no solo a mí, al resto de mi familia. Me intentaron hackear mis redes, en fin. Todo esto está en manos de las autoridades correspondientes y ahora vivimos en otro lugar apartado y nos cuidamos mucho de este tipo de personas. Suena loco, pero sucedió.

¿Qué es lo más peligroso que guardas por recopilar estas historias?

No sé si es peligroso o no. Médiums me dicen que no los debería tener, pero aun los poseo. El diario de una bruja que trabajaba en la zona de tolerancia Bogotá, el juguete “maldito” (así lo llamaron en la hacienda Malachí de Soacha), Un teléfono antiguo de otra historia, y cosas más pequeñas como notas, cuarzos, etc. Ah y mi libreta roja que para mí es como un amuleto.

¿Trabajarías con algún exorcista o alguien parecido para hallar más historias?

No, me gusta hablar con ellos, entrevistarlos, pedirles consejos. Pero trabajar con ellos no porque mi trabajo es recopilar historias, no provocarlas o despertarlas. En ocasiones he acudido en busca de ayuda a ellos para alguien que lo necesite. Pero eso es todo.

¿Cuál historia te impactó más?

Una de las historias que más me impactó fue la del Museo Nacional y el secreto de la corona de Bolívar.

Porque tiene mucha tela de donde seguir cortando y espero poder continuar averiguando más del misterio de esa corona y la relación que tenía (o tiene) la familia del chico con una secta de poder en la ciudad.