¿Debió ‘empelotarse’ él? Así se ve ahora el apuesto ex marido argentino de Laura Bozzo

Así se ve ahora Cristian Zuárez, ex esposo de Laura Bozzo

Ante el topless de Laura Bozzo (no tiene nada de escandaloso que una mujer muestre su desnudez a la edad que quiera), muchos recuerdan la vida y obra de la presentadora, quien entre otras cosas, estuvo casada con el argentino Cristian Suárez, que se separó de ella en 2017.

El argentino tenía 25 años cuando comenzó a relacionarse con Laura, quien tiene 24 años más que él. El cantante, vocalista del grupo Complot, la acompañó en su ascenso en México y en 2017, luego de 17 años, anunciaron su ruptura.

Ahora, ¿qué fue de él? De hecho, al separarse ella le acusó de ser infiel.

Así está ahora el que fue el guapo esposo de Laura Bozzo por 17 años

Un año después, Cristian salió con Adriana Amiel y en 2019 decidió proponerle matrimonio. Se casaron en enero de 2020, en Estados Unidos.

“A mis 44 años, ya no estoy para estar ‘ennoviando’; y, como comprenderás, después de 17 años de relación (con Laura), nueve propuestas de matrimonio, ya esta era la última, y dije: ‘Voy a insistir una vez más, y me aceptó”, le dijo Zuárez a un medio de su país.

Él sigue desarrollándose como músico y productor de televisión (le ayudaba a Laura en el programa). También ha participado como cantante en varios eventos musicales en Estados Unidos.

Y claramente, así luce en la actualidad. Tiene una cuenta de Instagram donde comparte sus apreciaciones

¿Por qué se separaron Laura Bozzo y Cristian Zuárez?

Ambos terminaron todo luego de que ella descubriera que este estaba con Adriana Amiel, quien ahora es su esposa. Este lo negó todo. Dijo que solo era una amiga.

“Yo no te voy a decir nunca que yo le fui infiel: yo sé lo que soy y punto. No voy a decir: ‘No, no fui infiel, señorita Laura’; simplemente es una cosa que inventó la prensa”, declaró, a pesar de vérsele abrazado con ella.

Ahora, ellos volvieron a Perú, a pesar del chisme y las maledicencias. Estuvieron en América Televisión en febrero de este año.

Para Laura solo tiene lo mejor, dijo que su relación lo hizo madurar y ser mejor persona. Y que su pareja quería hacerle un peculiar regalo a Laura.

.“El otro día (Adriana) dijo que quería agradecer a Laura”, dijo él. Se le preguntó por qué. Y ella sólo dijo, entre rissas: “porque es un excelente hombre, hace caso”.

Ahora la pregunta es: ¿haría un topless como Laura Bozzo? ¿Y qué reacción causaría?