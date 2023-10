“Enseñó hasta las amígdalas”: Laura Bozzo hizo un atrevido reto y fue aplaudida por sus fans

Laura Bozzo no le tiene miedo al éxito y mucho menos a las criticas, por lo que una vez más se ha convertido en la estrella de un reality show, pues luego de hacer de las suyas en La Casa de los Famosos, ahora se roba todas las miradas en ‘El Gran Hermano VIP’ de España.

La presentadora se ha convertido en una de las más comentadas y queridas del reality, fama que ha aumentado tras cumplir un candente reto que se ha vuelto viral en redes sociales luego de saber que continuará una semana más dentro de la casa al posicionarse como la gran favorita de la jornada.

La audiencia decidió salvar a Bozzo siendo la participante menos votada de todos los nominados, lo que deja claro que será una de las grandes contricantes de la competencia.

El desnudo de Laura Bozzo que ha dado de qué hablar

La peruana cumplió con su palabra al someterse a un ardiente reto dentro de la alberca y aparecer sin nada de ropa a sus 72 años, llenándose de elogios por parte de sus seguidores por presumir su figura sin temor a las criticas.

En el audiovisual que ha corrido como pólvora en redes sociales, se puede ver a la también abogada meterse a la piscina junto a Albert Infante, uno de sus compañeros, quien también ingresó totalmente desnudo. En el caso de Laura ingresó con apenas una diminuta braga, dejando sus senos totalmente al aire.

Internautas mexicanos no dudaron en comparar el reto de Bozzo con los que realizara el Team Infierno de La Casa de los Famosos México, por lo que aseguran que solo intenta llamar la atención a toda costa.

No soy quien para subirla sin censura, sería de muy mal gusto.

Laura Bozzo enseña las chichis 😂🤣 #LauraBozzo pic.twitter.com/UVthpo09NK — La Chiquilla Indiscreta (@lachismepolis) October 16, 2023

Laura lo logró pues consiguió ser salvada mientras que su compañera Pilar Llori quedó expulsada de la casa, por lo que Gustavo y Albert seguirán nominados otra semana más tras las puntuaciones de los compañeros.

Es por ello que decidió realizar el reto, no sin antes de pedir disculpas a la audiencia, pues debía cumplir con su palabra. Sin embargo, el baño no duró mucho pues no contó con el apoyo de sus compañeros ante las diferencias que manejan y que ya se comienzan a sentir en los ánimos.

Como era de esperarse, aunque hubo muchos elogios para Laura, también aparecieron criticas por el gesto al considerarlo innecesario.

“Después critican a las jóvenes”, “Era innecesario desnudarse”, “Lo que hacen para dar de qué hablar”, “Que cuerpazo para su edad”, “Laura sin miedo a nada”, “Patético”, han comentado.