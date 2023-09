Laura Bozzo acusó a Belinda de dejarle deuda millonaria y así la ignoró

Laura Bozzo ha dejado sorprendido a más de uno, luego de hacer una impactante denuncia sobre Belinda tras la visita que tuvo en Perú en 2019, época en la que la presentadora le presentó a una empresaria que vende joyas de alta gama.

La presentadora que le abrió las puertas de su hogar a la ex de Christian Nodal le habría dejado una millonaria deuda al haberla dejado como “garantía” de sus compras.

“Estoy preocupada por un problema que tengo (...) Belinda viajó a Perú hace algunos años para celebrar su cumpleaños y mi familia la atendió y todo. Yo la recomendé con una joyera amiga mía, que le vendió fortunas en joyas”, dijo Bozzo.

La cifra que le están cobrando a Laura Bozzo por culpa de Belinda

Bozzo aseguró que un total de 60 mil dólares habría gastado la intérprete en las joyas, las cuales hasta el momento no ha pagado, por lo que se las han estado cobrando a ella, al haber fungido como su aval, situación que comienza a preocuparle.

“Hay un saldo de 60 mil dólares y a mí me tienen loca como aval”, relató.

La peruana de 72 años mencionó que no ha podido comunicarse directamente con Belinda, pero si lo ha hecho con su su asistente llamado Christian, por lo que le hace un llamado a la también actriz de hacerse cargo de su deuda.

“Yo no he hablado con mi princesa, sino con un asistente de ella, Christian, y pues todo el tiempo me dice que ya lo va a solucionar, pero nunca lo soluciona, es más, no sé si ella lo sepa, pero sí me encantaría que se solucionara porque yo a ella la amo con toda mi alma y estoy segura que ella no tiene la menor idea de lo que está pasando”, sostuvo.

Te recomendamos: Madrina de Nodal le dio con todo a Belinda y la compara con Cazzu asegurando que destruyó al cantante

Pese al inconveniente, Laura dejó claro que no le guarda rencor a Belinda, sino todo lo contrario y solo desea que se solucione el inconveniente.

“Obviamente a mí es a la que me están cobrando ahora porque obviamente yo la avalé, pero bueno, espero que ella se entere y lo resuelva, porque yo sé que ella no debe saber nada”, sentenció.

La artista de 32 años ha colgado distintas publicaciones en sus redes sociales en medio de las acusaciones que enfrenta ignorando por completo la situación que golpea nuevamente su imagen.