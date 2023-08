Ni lujos, ni coches: Belinda respondió a quienes la llaman ‘interesada’ ¿Está soltera otra vez?

El pasado 15 de agosto, Belinda cumplió 34 años y lo festejó con una fiesta de ensueño en Disney junto a su mejor amiga, fue cuando se rumoró que la estrella del pop, habría recibido un lujoso regalo por parte de su pareja, el empresario Gonzalo Hevia Baillères.

Fue Gabriel Cuevas, quien es colaborador de Flor Rubio en Fórmula ‘Espectacular’ quien dio a conocer el rumor: “Me enteré que a mi hermana Belinda la está consintiendo su novio, tanto que le regaló un cochesazo, cochesazo, de esas marcas que ni sé decir... un coche de alta gama... no anda con ella en Disney, él le mandó el presente a su casa”.

Belinda festeja su cumpleaños 34 en Disney Instagram: @belindapop (Instagram: @belindapop)

Y es que, no es raro que los novios de Belinda, consientan a la cantante con impresionantes regalos, y el empresario no sería la excepción, pero, tal parece que este rumor llegó a oídos de la cantante, quien terminó por desmentir la noticia dejando en shock a más de uno ¿Está soltera nuevamente?

¿Belinda soltera de nuevo?

Luego de que Gabriel Cuevas diera a conocer la noticia del supuesto regalo de Gonzalo Hevia, Belinda reaccionó rápidamente y envió un mensaje al comunicador, revelando que estaba soltera.

Fue Flor Rubio quien reveló lo que dijo la cantante a Venga la Alegría: “Belinda le escribe a Gabriel y le dice ‘por favor desmientan esa información, no me regalaron un coche, no me dieron ningún regalo caro y yo estoy soltera, sin compromisos, acompañada solamente de mis amigas y mis mejores amigos disfrutando de este parque de diversiones como cada año’”.

Belinda y Gonzalo Hevia Baillères Instagram: @estilodf (Instagram: @estilodf)

Desde septiembre de 2022, se comenzó a especular una posible relación entre Belinda y el empresario Gonzalo Hevia Baillères, quien está a cargo de Grupo Bal, llevando marcas como ‘El Palacio de Hierro’, ‘GNP’ y La Casa de Bolsa de Valores Mexicanos, por lo que, de ser cierto lo que dice, su relación habría terminado casi un año después de haber comenzado.

La fortuna de Belinda por la que no necesita de ningún hombre

Belinda siempre ha sido señalada como una mujer ‘interesada’ cuando pocos conocen que ella posee una jugosa fortuna por la que no necesita de un hombre para valerse de sus propias cosas, entre su carrera artística y otros negocios, se estima que su patrimonio rondaría los 11 millones de dólares.

Ella misma hizo énfasis en que era capaz de solventar sus propias cosas y no necesitaba de ningún novio para ello: “No sé por qué tiene que decir cosas de que estoy acostumbrada a recibir regalos cuando yo me compro mis cosas y nadie me está dando nada”.

Belinda firma con Warner Music Instagram: @belindapop (Instagram: @belindapop)

Además de ser la imagen de marcas como Pandora, Belinda posee algunos negocios exitosos como su propia marca de cosméticos junto a Renata Notni, su participación en una producción de Netflix y la venta de suplementos alimenticios. Esto sumado a los éxitos musicales que ha cosechado desde su álbum debut, con temas como ‘Ángel’, ‘Lo Siento’ y ‘Vivir’ y por si fuera poco, su reciente contrato con Warner Music, que la traerá de vuelta a la música.