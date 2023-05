Se apoyan y hasta se envían mensajes: Belinda y Danna Paola, la verdad de su ‘rivalidad’

El sábado 13 de mayo, el festival de música pop, Tecate Emblema, se convirtió en tendencia luego de que Enrique Iglesias anunciara la cancelación de su show pactado para ese día en México, debido a prohibiciones del doctor tras ser diagnosticado con pulmonía.

Este hecho derivó en el descontento de algunos de los fanáticos que querían ver al artista español y cantante de ‘Bailando’, fue así que, momentos más tarde, el festival anunció la incorporación de otros artistas a su cartel como el elenco de los ‘90′s Pop Tour’ como Kabah, Magneto, Caló, JNS, The Sacados, Litzy y la suma de ‘La princesa pop latino’ Danna Paola.

Danna Paola Instagram: @dannapaola (Instagram: @dannapaola)

Fue este anuncio lo que provocó que usuarios reavivaran una vieja teoría que pone en conflicto a dos de las mujeres más destacadas de la industria musical en México, y es que, Belinda y Danna Paola, cada una a su manera, cautivaron al público desde muy jóvenes con sus apariciones en telenovelas y prominentes carreras musicales.

¿Cómo surgió la rivalidad entre Danna Paola y Belinda?

Aunque esto ha quedado en simples suposiciones, durante mucho tiempo, medios y hasta usuarios, las han señalado de copiarse entre ellas, entre proyectos, looks en el escenario y distintos eventos, donde no han dejado de ser comparadas y es que sus carreras comenzaron casi de la misma forma.

Tanto Belinda como Danna Paola, se han pronunciado al respecto, mostrando que su relación es mucho más estrecha de lo que muchos buscan hacer parecer, y que su amistad lleva años, donde cada una ha enviado mensajes de apoyo en momentos importantes de sus vidas.

Belinda y Danna Paola Instagram: @belindapop (Instagram: @belindapop)

Y aunque este hecho recuerda un tanto a lo sucedido con Shakira y Thalía, han sido más veces en las que Danna Paola y Belinda han posado juntas frente a las cámaras, y que aquel enfrentamiento que vivió la actriz de ‘Sueños y Caramelos’ habría tenido un desencuentro con Belinda cuando tenía 9 años. Esto se hizo más fuerte cuando la cantante de ‘X4T4SIS’ imitó a Peregrin durante un programa con el influencer ‘El Escorpión Dorado’.

Las veces que Belinda y Danna Paola se han apoyado, rompiendo con rumores de rivalidad

Pese a que no se ha visto una colaboración de ambas artistas, ambas han declarado en distintas entrevistas la admiración que sienten por la otra fue así, que en 2020, en el backstage de los Spotify Awards, las cantantes se viralizaron tras publicar una fotografía juntas, donde Danna Paola agregó una frase donde se leía “Las mujeres estamos para apoyarnos, no para competir”.

Belinda y Danna Paola Instagram: @dannapaola (Instagram: @dannapaola)

Fue en mayo de 2022, que en una entrevista con Ventaneando, Belinda despertó la ilusión del público cuando no descartó una colaboración con Danna Paola: “Hemos estado en contacto, ella es una chica súper linda, la respeto mucho, si se da la oportunidad de hacer una canción, ¿por qué no? Me encantaría, es una mujer súper talentosa que respeto mucho, que me gusta, y ojala que sí… Es una canción para un dueto y de verdad yo, feliz. ¡Ella es lo máximo!”. Esto lo comentó luego de que la actriz de origen español fuera abordada tras el anuncio de la puesta en escena de ‘Chicas Pesadas’ dirigida por Alex Gou.

Ambas se han felicitado por los proyectos en los que han participado de la mano de Netflix, en el caso de Danna Paola ‘Élite’ y Belinda con ‘Bienvenidos al Edén’ además la ex novia de Christian Nodal, envió un mensaje a la cantante de ‘Mala Fama’ tras el fallecimiento de su abuelita, donde se leía: “En este momento tan triste y difícil siento mucho la pérdida de tu abuelita. En febrero del año pasado perdí a la mía y aún hoy sigo sintiendo una tristeza profunda y un vacío en mi corazón”.

