‘Chaíto coscorria’: la épica escena donde ‘Rigo’ humilla a gomelo por burlársele de sus ‘frisoles’

La novela ‘Rigo’, aunque no le gana en rating a ‘Yo Me Llamo’, sigue con la buena factura de producciones como ‘Ana de Nadie’ en la que hay una gran historia y grandes actores. Y una escena donde Rigo humilla a su enemigo gomelo por sus fríjoles se hizo viral en redes sociales.

Esto pasa cuando ‘Rigo’, quien come fríjoles como cualquier colombiano lo ha hecho (en un tarro de Axión, el jabón para lavar platos, que sirve como ‘coca’, o Tupper para llevar el almuerzo). Entonces, llega Carmelo a arruinarle el plan.

Esto, mientras Rigo hacía planes para ganar dinero con sus amigos en el pueblo.

“Un premio para la que adivine qué está comiendo Rigo hoy”, afirma el ‘gomelo’ con su grupo de amigas, burlón. Pero la respuesta de Rigo lo deja humillado y fue alabada en redes por dejarlo en su sitio con desparpajo.

La respuesta épica de ‘Rigo’ ante su enemigo gomelo que se le quiso burlar por comer fríjoles en un tarro de Axión

“Es que usted no come fríjoles o qué”, le pregunta Rigo. A lo que Carmelo le dice que su familia es tan rica que “saben lo que es solomito” (es decir, come carne) y que “sólo come fríjoles cuando viene su muchacha de servicio”.

A lo que Rigo responde: “Ah, bacano. Nosotros leímos en la biblioteca que las familias paisas deben comer fríjoles dos veces por semana, o si no, los hijos le salen medio agüevados”.

Carmelo le responde que es un “pobretón bobo”, pero el futuro ciclista y campeón colombiano lo deja lo suficiente humillado como para irse aburrido con sus amigas, tal y como se ve en el video a continuación.

Carmelo tiene la mala costumbre de hablar mal de las personas solo porque son "pobres", sin embargo, esto no es un impedimento para que Rigo se defienda.

A lo que Rigo le responde con un cariñoso: “Chaíto pues, coscorria”.

La escena se ha hecho viral. Le alaban la creatividad al personaje, y a Juan Pablo Urrego su interpretación.

“Mejor respuesta de Rigo imposible. Jajaja, qué rico los frijolitos”, “En el pote del jabón, nada más colombiano que eso, jajaajj”; “Yo sí me imagino a Rigo así en el colegio”, “La tarrina de Axion le da el toque”, “Mi papá quedó encantado con esa novela, se la pasa cagado de la risa”, son algunos de los comentarios.

Y sí, es algo que el mismo Rigo en la vida real diría, tal y como se ha visto en su personalidad.