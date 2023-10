“Una buena historia para que la vuelva mier..a ese canal”: fans de ‘Rigo’ molestos

El primer capítulo de ‘Rigo’ fue todo un éxito, sin embargo, en las redes algunos fans del ciclista se mostraron muy molestos sobre todo porque consideran que esa historia se descompondrá solo porque está siendo transmitida por un canal de “mier..a”.

Y es que en esta oportunidad es RCN quien asumió la transmisión de esta trama que tiene a los colombianos muy emocionados, pues Rigoberto Urán es uno de los deportistas más admirados de todos los tiempos por sus éxitos y sobre todo por su calidad humana en la que ha sabido sortear todas las adversidades.

Pero, hasta ahora lo que le incomoda a la mayoría es que los productores tienen en sus manos una gran trama, un gran personaje y predicen que éstos pueden no reflejar muchas realidades, ya que esta planta televisora se ha caracterizado por no saber sacarle provecho a muchos proyectos. Eso es lo que argumentan en redes y por eso la preocupación de los usuarios.

En redes están molestos con los productores de ‘Rigo’ porque no quieren darle rating RCN

Incluso, desde ya se ha cuestionado duramente el hecho de que Rigo no fue grabada en Urrao, una localidad colombiana en la que nació el ciclista. A criterio de los usuarios en redes eso le resta credibilidad, así como la esencia real de la vida de este hombre que posee una interesante vida qué contar.

“Muy buena pero q triste que no la hayan grabado en el propio Urrao”, “Da nostalgia las locaciones de un pueblo que nada que ver con la belleza paisajística de Urrao”, “Una buena historia para que la vuelva mier..a ese canal”, “Por qué no ubicaron un mejor canal, no le quiero dar rating a RCN”, “Qué pesar que no fue con otra planta televisora”.

Esas fueron algunas de las reacciones que se apreciaron en las redes a pocos minutos del estreno de la novela que le está haciendo mucha ilusión a los colombianos, pero que desean que muestre realmente la esencia de este hombre que no la ha tenido fácil y aún así ha salido adelante.

Por eso, cuestionan el por qué no se grabó en su natal Urrao y que se haya elegido el canl que a su criterio no está haciendo proyectos de calidad.