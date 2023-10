Piqué podría viajar con Clara Chía a Miami

El nuevo cara a cara que sostuvieron Shakira y Piqué en los juzgados habría servido para que la cantante se percatara de que ya no está enamorada como creía de su ex.

Y es que luego de este nuevo acercamiento repleto de tensiones, se conoció que no todo es como se había comentado, pues la cantante no incluyó en el documento legal que el padre de sus hijos no podía adquirir una vivienda cercana a la de ella en Miami y tampoco es cierto que él no podría visitar a Milan y Sasha en compañía de Clara Chía.

Es decir, que la clausula “antiClaraChía” no fue más que una idea malintencionada de seguir generando conflictos entre ellos. Y aunque ambos se mantuvieron muy herméticos, revelaron que finalmente se dio su separación y que solo estarán juntos para garantizar la estabilidad emocional de sus pequeños.

Shakira demostró su valentía ante Piqué

Aquí también quedó claro que los sentimientos de Shakira hacía Piqué han cambiado, pues pese a sus caras serias, ambos mantuvieron la cordura, lograron firmar el acuerdo que estará encriptado para garantizar la seguridad de lo planteado en él y sobre todo dejó ver que ella solo quiere empezar una nueva vida llena de paz o tranquilidad.

Con este final de sus problemas legales también queda en evidencia que tanto la colombiana como el español están enfocados en seguir con sus proyectos personales y profesionales. Tanto así, que desde el anuncio de la ruptura la barranquillera no ha parado de trabajar, cosechar éxitos, facturar y volverse cada vez más poderosa en la industria, mientras que el deportista ha renunciado a todo para empezar una nueva etapa en la que al parecer quiere estar libre de ataduras.

Eso es lo que ha demostrado desde el inicio de su relación con Clara Chía, pues no solo se comporta como un adolescente rebelde y enamorado, sino también como un hombre inmaduro que estaba cansado de seguirle los pasos a Shakira.