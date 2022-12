¡Es bizca! Clara Chía sufre de ‘ojo vago’: estas fotos la delatan

Las críticas hacía Clara Chía no cesan. Ahora varios usuarios en las redes se percataron de que esta jovencita tiene un defecto bastante pronunciado en su rostro.

Y esto no es más que el síndrome del “Ojo vago o perezoso”, es decir de una patología en la que un ojo se mueve hacia adentro o afuera o que pareciera no funcionar juntos como habitualmente lo hacen. Esta conclusión fue sacada luego de varios análisis que hicieron algunos haters quienes a través de las fotos tomadas por varios paparazzi notaron que esta joven de 23 años no posee una mirada fija, pero sobre todo que suele bajar su cabeza solo para que no noten este “defecto”.

Para empezar hubieran puesto una foto de la verdadera #clarachia o temen que les arruine la publicación.

Tiene ojo vago pic.twitter.com/Gne7H3fDYP — la rosa de sharón 🌺 (@sharon_068) November 30, 2022

Luego de esto, surgieron más críticas hacía Piqué a quienes señalan de no haber elegido bien, ya que Shakira siempre ha lucido regia, bella y que ha demostrado que es una mujer muy sana, íntegra, pero sobre todo que sabe resurgir tras la adversidad, no como esta chica que pese a ser más joven, demuestra que no soporta la presión de los paparazzis ni de sus compañeros de trabajo en Kosmos quienes ya no la soportan por su cambio de actitud.

Clara Chía tiene un defecto que pocos había notado

“Para empezar hubieran puesto una foto de la verdadera Clara Chía o temen que les arruine la publicación. Tiene ojo vago”, “Pobre chica está siendo utilizada”, fueron algunos de los comentarios que originó esta publicación en la que quedó claro que la estudiante de relaciones públicas aún no goza del cariño del público quien la ve como la culpable de todo el dolor por el que ha pasado Shakira y sus hijos.

Por si fuera poco, las comparaciones no cesan y esta chica sigue siendo motivo de burlas, así como de rechazo de parte de quienes consideran que no da la talla como pareja de Piqué y que además aún le queda mucho por aguantar estando con un hombre que la colombiana bien calificó como “narcisista” en su reciente tema ‘Monotonía’.