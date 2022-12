Por esta razón el documento legal entre Shakira y Piqué estará encriptado

Una vez más Shakira y Piqué estuvieron de acuerdo en algo. Y es que el documento legal en el que se expresa a quién va referida la custodia de sus hijos desean que sea encriptado, ya que de esta forma no habrá fuga de información, ya que solo los abogados tendrán acceso a él, así como las partes involucradas.

Esta situación sorprendió sobre todo a los fieles fans de la cantante quienes la han acompañado en todo el proceso que ha vivido desde su separación con el exjugador del Barcelona quien también apoyo esta decisión con la que esperan que todo lo acordado en sus muy tensas reuniones quede solo entre ellos y más nadie pueda hacer eco o rumores de ello.

Milan y Sasha se abrazan y lloran: el video que muestra el daño de la indiferencia entre Shakira y Piqué Instagram @shakira / @3gerardpique

Con esto, logran una total privacidad y seguridad, ya que es un tema sensible para ambos y sobre todo fue tomada para mantener la estabilidad de sus hijos quienes a inicios del 2023 deberán su colegio, amistades y demás actividades en España para radicarse a Miami con su madre quien desde ya les organizó gran parte de lo que será su nueva vida lejos de su padre.

Shakira y Piqué por fin coinciden en algo

Otra de las principales razones por las que Shakira y Piqué desean que todo quede registrado con altos niveles de seguridad o privacidad es para evitar las especulaciones, pero sobre todo para que su fanaticada comprenda que hay límites y que esto quiere manejarlo muy bajo perfil por la tranquilidad de sus hijos quienes están más que nunca tristes de abandonar todo lo que habían consolidado cuando eran una familia estable.

Sin embargo, lo que sí quedó claro es que la cantante no quiere que su ex se acerque a Milan y Sasha en compañía de Clara Chía, tanto que hasta creó una cláusula en la que el impide adquirir una propiedad en el lugar en el que ahora estará con los pequeños. Así que el español deberá ingeniárselas para saber cómo irse de paseo a Estados Unidos y que la jovencita de 23 años no lo regañe por no poderlo acompañar, sobre todo porque mantendrá el contacto con la mujer que tuvo a su lado durante más de 12 años.