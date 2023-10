Habló sin miedo a nada: Daniela Ospina dijo por qué se separó de James Rodríguez.

Daniela Ospina no la tuvo fácil durante su matrimonio con James Rodríguez, sin embargo, ella vivió su proceso en silencio hasta que no aguantó más, estalló y optó por separarse. Sin embargo, ella no había contado nada sino hasta ahora que asegura que se siente más madura emocionalmente.

Estas contundentes declaraciones las hizo la modelo y deportista durante la entrevista que le hiciera Jorge Serratos, en el programa ‘Sinergéticos’. Ahí ella no solo mostró cómo ha cambiado y evolucionado en la vida, sino también que dejó ver su lado más humano, ese que muchas veces ha callado para que nadie la hiera con duros comentarios.

Argumentó que si bien tuvo momentos felices al lado del futbolista colombiano, también pasó por situaciones en las que se sintió muy sola, ya que no sentía esa conexión especial como pareja y por eso tomó la decisión de divorciarse, ya que la apretada agenda de su ex no le permitía vivir el amor a plenitud, ya que cada quien estaba enfocado en metas diferentes.

Daniela Ospina habla de James Rodríguez y sorprende a sus seguidores

“Creo que fue por malas decisiones. Si como familia o pareja no estás fuertemente unido, será muy complicado, ya que cada uno buscará sobrevivir por su cuenta. Creo que eso fue lo que pasó; cada uno se fue en su propia dirección y quizás en algún momento ambos nos sentimos solos”, eso fue lo que dijo Daniela Ospina sobre su matrimonio con James Rodríguez.

Con ello dejó claro que a sus 18 años, edad a la que se casó no contaba con la madurez necesaria para enfrentar todo lo que se venía con la fama de su expareja. Incluso, aseguró que hubo etapas en las que prefería estar sola, ya que le causaba mucho dolor el tener a alguien que no estaba muy atento a la relación, sino al trabajo.

Y aunque ella logró entender su enfoque, se sintió decepcionada de no haber hablado a tiempo para retirarse y no sufrir tanto tras la separación. Sin embargo, asegura que hoy día mantiene una buena relación con el deportista, ya que Salomé, la hija que tuvieron juntos ha logrado sanar esas heridas y por eso se llevan muy bien los tres.