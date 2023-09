¿Recapacitó? Piqué reconoció este fatal error y pidió perdón: esto fue lo que dijo.

Piqué no deja de ser noticia, no solo por la separación tan mediática que tuvo con Shakira, sino también por algunas de sus acciones que han causado repudio hasta a Francisco de la Torre, alcalde de Málaga.

Y es que este gobernante repudió cómo el deportista de 36 años incitó al desorden tras anunciar que para ganarse algunas entradas para asistir al próximo evento masivo de la Kings League, las personas debían tirarse a una piscina o lanzarse de un quinto piso de un edificio.

Lo de la Policía Local. pic.twitter.com/C0sFvvaDbi — Niporwifi © (@niporwifi) September 19, 2023

Esto alarmó a de la Torre que le hizo un contundente llamado al español y le dijo que la localidad que él representa no es un sitio para hacer “gamberradas” como las que él suele hacer, por lo que lo instó a calmar a su fanaticada. Y aunque la respuesta no fue del todo inmediata, el ahora novio de Clara Chía recapacitó y ofreció sus disculpas.

Piqué pide perdón y ahora se muestra más “honesto”

“Ante todo pido disculpas si alguien se sintió afectado, aquí lo hacemos todo con buena fe y, a veces, no lo hacemos de la mejor manera”, dijo Piqué en su reciente participación en su programa en Twitch.

Además reiteró que está consciente de que no fue una motivación o invitación muy cívica, pero que él estaba seguro de que nadie lo haría, sobre todo meterse a una piscina con su móvil en el bolsillo y menos por unas entradas.

Gerard Piqué pide disculpas a Málaga y a su alcalde, Francisco de la Torre, que dijo que le sugerirá "otros planteamientos más interesantes y no hacer gamberradas" tras alentar a bañarse en una fuente centenaria a cambio de entradas para la Kings League. pic.twitter.com/dDtfvvcjZa — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 24, 2023

Sin embargo, con ello cerró el capítulo con el alcalde de Málaga que no toleró sus declaraciones considerándolas inapropiadas e inmaduras. Pero, eso no ha sido todo, pues en esa misma transmisión, el exjugador del Barcelona habló “con el corazón en la mano” y se refirió a ese proyecto como algo que creó para emprender de corazón y no para ganar dinero.

“Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien. Intento ganar dinero con ello, pero esa no es la finalidad”, dijo dejando a muchos sorprendidos con su inesperada “madurez”.

Aunque en redes lo sentenciaron y aseguraron que está actuando diferente para que Shakira no le siga dedicando más canciones.