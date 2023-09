“No se salvan ni que renuncien”: lo que hay que pagar para ‘darse de baja’ en ‘Masterchef’.

A pesar de que ‘Masterchef’ se encuentra en su etapa final, la polémica no cesa y menos desde que se conoció que Adrián Parada, uno de los favoritos del programa quiso renunciar y no lo hizo para no pagar una millonaria suma por su “baja”.

A través de las redes sociales el comediante se ha mantenido muy activo para “desahogarse” con sus seguidores. Ahí, se le ha visto molesto ante algunas injusticias que ha podido ver dentro del reality, pero también le ha servido para revelar situaciones insospechadas sobre las presiones ante los retos que le impone el estricto jurado conformado por: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier.

Pero, lo que nadie imaginó es que éste habría pensado en renunciar y mucho menos que para hacerlo debía pagar 120 millones de pesos aproximadamente, ya que eso está estipulado dentro del contrato que ellos firman una vez que aceptan estar dentro de la competencia.

Concursante de ‘Masterchef’ revela millonaria suma que hay que pagar para darse de baja

“Hay como 120 millones de razones para no incumplir el contrato”, fue lo que dijo el jurado de ‘Masterchef’ ante las confesiones que hizo Adrián Parada sobre su posible renuncia, pues éste está agotado y desea ya salir del programa.

Sin embargo, tras este recordatorio, el comediante no ha hecho más que seguir cumpliendo con cada uno de los retos y situaciones que no tienen para nada contentos a él y a sus compañeros quienes desean ya que todo acabe.

Con ello, queda al descubierto que formar parte de la cocina más prestigiosa de Colombia tiene sus pros y contra, pues la producción se blinda de tal forma de evitar conflictos laborales que empañen la razón u objetivo de este espacio que por años se ha dedicado a mostrar la capacidad que tienen sus concursantes, famosos o no, de ser los mejores cocineros de la historia.