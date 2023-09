Este es el sombrero vueltiao que usó Shakira en su show en los VMA

Si en algo se caracteriza Shakira es que es una mujer que está orgullosa de la tierra en la que nació, por eso, no dudó en demostrar que Colombia siempre le acompaña a donde vaya, pues hasta un sombrero vueltiao emergió de entre la multitud para lucirlo en su presentación en los VMA.

Con ello honró su cultura, herencia y hasta gentilicio, pues no hubo quien no se emocionara con este gesto en el que además también se pudo notar cómo un fan hondeaba con emoción la bandera, así como una camiseta del Junior de Barranquilla. Todo ello significó un momento importante para su carrera en la que nunca le ha faltado el apoyo de quienes la admiran y acompañan.

Shakira en MTV vma mostrándole al mundo cómo se monta en Transmilenio en hora pico. El detalle de los vendedores de sombrero vueltiao y banderas de Colombia es hermoso. pic.twitter.com/D4EBiMHkrm — Jonny From The Block (@silapreto) September 13, 2023

Pero el que se colocara por tan solo unos segundos ese accesorio tan representativo solo demostró que esta mujer no pierde el rumbo y pese a que se encontraba en el Prudential Center de New Jersey, Estados Unidos, no paraba de exaltar su cultura y sangre latina.

Shakira enamoró a todos al lucir un sombreo vueltiao

“Más colombiana pa’ dónde”, “Dios la bendiga en verdad ella es muy especial”, “Shaki es divina. Que Viva Barranquilla, Medallo, y que viva Colombia”, esas fueron tan solo algunas de las reacciones que generó este gesto en el que una vez más Shakira demuestra que está orgullosa de Colombia y de su tierra Barranquilla, pues entre uno y otro tema así lo manifestó.

Con esto, además reafirma que es una estrella que no se olvida de sus ideales y de la cultura tan mixta y versátil con la que ha podido ir más allá en su carrera. Todo ello, ha sumado para que sea considerada “la reina” y que sea admirada por quienes aman su música, talento, belleza y carisma.

Incluso, hay quienes aseguran que por un instante se sintieron en la ciudad natal de esta artista, pues brotaba por todos lados el sabor y la sangre latina que ha podido masificar y mostrar a donde quiera que vaya.